Sport Tennis Club Alghero a gonfie vele nel campionato invernale

Domenica positiva per il Tc Alghero, che ha visto le sue due squadre impegnate nella Seconda Serie del Campionato Invernale regionale di tennis a squadre imporsi per 3-0. Nel maschile, gli algheresi hanno sbancato i campi del Tc Terranova Olbia, grazie alle nette vittorie di Nicolò Serra (6-0, 6-1 a Musselli), di Alessandro Concu (6-0, 6-2 su Ciulla), e senza cedere game nel doppio che ha visto in campo i quattro atleti. Nel femminile, il 3-0 per le ragazze di capitan Barbara Galletto è arrivato sul green set di Maria Pia, ai danni del Tc Bono A. Vittorie in due set per Claudia Bardino (6-1, 6-4 su Sara Francesca Rosalia Ruiu), per Marta Cau (6-0, 6-2 su Grazia Bella) e del doppio, con le padrone di casa vincenti 6-0, 6-3. Nel prossimo turno, il calendario propone una doppia trasferta: in casa del Tc Porto Torres A i ragazzi; a Olbia, contro il Tc Terranova B le ragazze.