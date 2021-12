Sport Rossoblu convincenti con la panchina di Mazzarri sempre più calda Cagliari: vittoria tre a uno contro il Cittadella - superato il secondo turno di Coppa Italia Prima partita di una squadra di serie A arbitrata da un’“arbitra”

Cagliari impegnato nel secondo turno di coppa Italia in casa contro il Cittadella. Una partita importante per far crescere alla squadra l’autostima dopo la disastrosa batosta di Milano contro l’Inter per quattro a zero. Mazzarri anche se pressato dalle costanti voci di un suo possibile esonero pare sereno. L’allenatore dei rossoblu manda in campo tante seconde linee e queste riescono a vincere per tre a uno passando il turno. Designazione storica per il calcio italiano: Ferrieri Caputo di Livorno che ha diretto la gara, infatti, è la prima “arbitra” di un incontro nel quale è presente una squadra di serie A. Il primo tempo inizia in maniera equilibrata, le due squadre si studiano e cercano di sbagliare il meno possibile. La prima occasione la trova il Cittadella con Antonucci che conclude pericolosamente da fuori area che supera di poco la traversa difesa da Radunovic. Al 15’, dopo aver subito per tutto il tempo, Zappa trova, con un cross pennellato dalla fascia destra, la testa di Deiola che segna all’incrocio dei pali. Da questo momento i rossoblù prendono coraggio e controllano diligentemente la gara. Il Cittadella riesce ad impensierire Radunovic al 37’ con una conclusione da fuori area parato senza nessun problema. La gara rallenta, il Cagliari sembra non voler strafare e rischia di sembrare senza idee. Il Cittadella ci prova con sempre più lena. Poi però al 40’ Ceter segna dopo una goffa respinta di Maniero su una conclusione di Deiola. Partita equilibrata ma che ha trovato il Cagliari pronto a sfruttare le uniche due occasioni dei primi 40’. Primo tempo che si conclude senza recupero. Il secondo tempo comincia all’insegna del controllo da parte dei rossoblù. Il Cittadella ci prova ma con poco vigore. Un secondo tempo avari di emozioni fino al 64’ quando Gaston Pereiro segna su una respinta erronea di Maniero una rete facile facile. Joao Pedro entrato in campo intorno al 50’ va vicino al goal al 68’ con una conclusione ravvicinata respinta con i piedi da Maniero. Annullata anche una rete a Lycogiannis al 74’ e a Mazzocco per il Cittadella al 76’. Gli ultimi minuti dell’incontro vedono il Cittadella provare a segnare almeno il goal della bandiera riuscendoci all’85’ con un goal al volo di collo pieno da fuori area di Donnarumma sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 90’ il Cagliari va vicinissimo al quarto goal prendendo un palo con che salva la porta del Cittadella. La gara si conclude dopo quattro minuti di recupero per tre a uno per i rossoblu. La prossima partita del Cagliari sarà l’importantissimo scontro salvezza contro l’udinese sabato 18 alle 20 e 45. (p.t.)