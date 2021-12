Autosprint e Aci Sport ancora insieme: si assegnano i Caschi d'Oro e i Volanti Aci

, sul sito autosprint.it , sul sito autosprint.it Si accenderanno i riflettori sulle eccellenze del motorsport. Per quanto riguarda i Caschi d’Oro di Autosprint, diretto da Andrea Cordovani, saranno celebrati i grandi successi della Ferrari in GT, visto che quella 2021 è stata la stagione più vincente di sempre nella storia del Cavallino. Tutti i protagonisti della straordinaria annata delle Rosse saranno premiati. Dopo l’edizione tutta online dello scorso anno, finalmente la manifestazione di fine stagione, tornerà alla consueta attesissima serata di gala, che sarà condotta dal giornalista sportivo Guido Schittone, volto noto del motorsport nazionale. Sarà possibile seguire dalle 19 i Caschi d’Oro e i Volanti ACI 2021 in diretta sul canale ufficiale ACI Sport TV (Canale 228 Sky), sui canali social correlati, acisport.it , sul sito autosprint.it Si accenderanno i riflettori sulle eccellenze del motorsport. Per quanto riguarda i Caschi d’Oro di Autosprint, diretto da Andrea Cordovani, saranno celebrati i grandi successi della Ferrari in GT, visto che quella 2021 è stata la stagione più vincente di sempre nella storia del Cavallino. Tutti i protagonisti della straordinaria annata delle Rosse saranno premiati.





Caschi d’Oro anche per Alberto Bombassei (Brembo) Antonio Giovinazzi, il vincitore del campionato Indycar Alex Palou e la Toyota per le vittorie nel Wrc, Wec e a Le Mans, Robert Kubica. Quattro i Caschi Legend che verranno consegnati. Saranno l’ex ferrarista Eddie Irvine, la regina dei rally Michéle Mouton e Gabriele Tarquini che proprio alla fine di questa stagione a 59 anni compiuti ha deciso di appendere la tuta al chiodo. Un Casco Legend sarà poi consegnato a Nadia Alboreto nel ricordo di Michele. Nel corso della serata verranno celebrati anche i 60 anni di Autosprint. Presenti alcuni degli ex direttori del settimanale da corsa.





Una serata in cui la passione per i motori esploderà tra racconti e immagini che hanno colorato la stagione sportiva raccontata ogni settimana dalle pagine di Autosprint Nel prestigioso contesto, come ormai da tradizione, saranno svelati i nomi dei tre vincitori dei Volanti ACI 2021, coloro che nella scorsa stagione agonistica tricolore si sono meritati questo importante premio. Una tradizione condivisa tra Autosprint, e la Federazione ACI Sport. A rappresentare la Federazione ci saranno il Presidente di Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, il Direttore per lo sport automobilistico di ACI Marco Ferrari ed il Direttore Generale ACI Sport SpA Marco Rogano Oltre ai tre prestigiosi Volanti ACI, saliranno sul palco i principali Campioni Italiani assoluti delle varie specialità delle quattro ruote. Questo appuntamento è realizzato anche grazie alla collaborazione con i partner Sparco e Varta.

È il momento clou dell’anno; i Caschi d’Oro di Autosprint e i Volanti ACI, insieme per una grande serata tutta live. Un grande show dell’automobilismo internazionale e italiano che si terrà sabato 18 dicembre a partire dalle ore 18.00 presso la sede di AC di Milano. I Caschi d’Oro di Autosprint sono da sempre l’evento di riferimento di tutte le competizioni sportive a quattro ruote che, dal 1966, ha sempre premiato i più grandi del motorsport, come Senna, Lauda, Prost e Schumacher. Da quattro anni a questo esclusivo riconoscimento si affianca la partnership con Automobile Club d’Italia per celebrare nello stesso evento anche i prestigiosi Volanti ACI e le principali Coppe ACI, all’insegna del motorsport tricolore in italia e nel mondo.