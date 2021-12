La Marcozzi Cagliari si aggiudica i derby isolano della A2 maschile: 4-2 sul Tennistavolo Sassari

Il punto del successo cagliaritano lo ha firmato nel confronto tutto nigeriano Isiaka su Ashimiyu e anche questa volta si tratta di un 3-1 combattutissimo che ha visto Ashimiyu vincere il primo set 12-10 e perdere il terzo e quarto set rispettivamente 13-11 e 14-12. Insomma, una prestazione comunque positiva alla quale è mancato davvero poco per ottenere il quarto pareggio di una stagione che vede la matricola sassarese farsi onore in una A2 con tanti giocatori veterani e di qualità.





B2 e C maschili – Doppio successo della B2 maschile. La squadra composta da Tonino Pinna, Luca Baraccani e Abayomi Segun Olawale ha sconfitto sabato il Santa Tecla Nulvi “Ferrarapay” per 5-0, Domenica ha concesso il bis vincendo 5-1 sulla Muraverese “rossa” in un confronto meno scontato di quanto non dica il punteggio, dove il Tennistavolo Sassari ha dovuto dare fondo alle sue energie per conquistare i punti che valgono il secondo posto nel girone I. Sconfitta invece per la C maschile nella trasferta di Roma. Il G. Castello Farmacia Sant'Anna si è imposto per 5-1. Di Luca Pinna il punto sassarese.

Tennistavolo Sassari: il derby sardo di A2 lo vince la Marcozzi Cagliari – La B2 batte il Nulvi “Ferrarapay” e la Muraverese “rossa”. La squadra sassarese ha combattuto alla pari, cedendo davvero d'un soffio in tre confronti su quattro. Il match di Cagliari si è aperto bene per la squadra sassarese: 3-0 di Marco Poma su Stefano Curcio. Immediato il pareggio della Marcozzi col nigeriano Kazeem Makanjuola Isiaka che ha sconfitto lo spagnolo Adrian Morato per 3-0. Incertissimo il terzo confronto: il russo Maxim Kuznetsov si è portato sul 2-0, ma il nigeriano del Tennistavolo Sassari Ganiyu Ashimiyu è risalito e ha impattato. Nel quinto e decisivo set il moscovita ha avuto la meglio. La squadra di coach Santona ha riequilibrato la sfida con lo spagnolo Morato che non ha lasciato scampo a Stefano Curcio. Non inganni il 3-1 di Kuznetsov su Poma, perché il giovane pongista ha vinto il primo set, poi ha perso il terzo e quarto 12-10, pagando probabilmente la minore esperienza rispetto al russo della Marcozzi.