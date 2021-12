Campionati regionali di Tae Kwon Do a Oristano: Francesco Fois dell'Astroclub Alghero campione regionale

La storica presidente Luigia Daga precisa che, sebbene l’Associazione Sportiva Dilettantistica Astroclub si regga sull’opera volontaria di tutto lo staff tecnico riesce fra tante difficoltà a dare una risposta di carattere sociale utilizzando senza proclami la pratica del taekwondo per inculcare i valori morali su cui questa arte marziale si fonda, accompagnando i giovani ad una crescita fisica e culturale basata sul rispetto del prossimo all’interno di regole. L’attività dell’Astroclub non si ferma e prosegue in vista di alcuni appuntamenti fra i quali “trasferte internazionali” per un percorso di avvicinamento ai prossimi campionati nazionali.

Francesco Fois bissa il risultato ottenuto nella specialità forme, andando a piazzarsi al primo posto anche nella categorie combattimento vincendo una finale per “manifesta Superiorità”, abbinando ad una tecnica eccellente una gestione di gara a livello mentale perfetta, culminata in una finale mai in discussione. Nell’analizzare la gara, Margherita Pareggi (tecnico dello staff dell’Astroclub) pone l’accento sulla qualità posta in campo anche dagli altri atleti in gara; Giorgia Ferrari con un argento nella categoria -49kg; i bronzi di Rita Hiseni Furesi (cad. -51) Ferrari Arianna (jun -49) anch’esse alla loro prima gara di combattimento per cui l’essere riuscite a salire sul podio in una gara che ha molteplici implicazioni emotive, è la cartina di tornasole del loro buon livello raggiunto. Bronzo per Giacomo Carlovich (jun -68) che, sebbene con una preparazione ancora approssimativa riesce anch’esso a salire sul podio.