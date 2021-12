Sport Rossoblu convitati di pietra Cagliari: dopo quattro pareggi consecutivi quattro sberle a San Siro - 4 a 0 senza appello L’Inter è prima in classifica - doppio assist di Barella

Gara senza storia per i rossoblù contro l’Inter stasera a Milano. La squadra nerazzurra è in ottima forma, il Cagliari dopo quattro pareggi consecutivi ha cercato di fare il possibile contro la squadra di Simone Inzaghi. Mazzarri ritrova l’Inter e prova a contenerla in ogni modo ma senza successo. L’ex Barella e compagni vincono agilmente per quattro a zero e si piazzano per la prima volta al primo posto in classifica. Il primo tempo parte con i nerazzurri che dettano il gioco e attaccano con insistenza. Nei primi tre minuti Barella va vicino al goal con due tiri da fuori area in rapida successione. I rossoblu attaccano solo in contropiede ma con scarsi risultati. I rossoblu chiudono le vie centrali del campo e rallentano l’estenuante palleggio dei milanesi ma rimangono schiacciati nella propria metà di campo. I nerazzurri trovano alcune conclusioni solo da fuori area. E con lo stesso copione va via la metà del primo tempo. Al 29’ su un cross battuto da Chalanoglu Lautaro Martinez di testa supera Cragno portando l’Inter in vantaggio per uno a zero. Il resto del primo tempo prosegue sulla falsa riga della prima parte. L’Inter attacca e il Cagliari disperatamente si difende anche con un paio di parate miracolose di Cragno. Al 42’ lo stesso Cragno stende Dumfries dopo che era stato involato da un assist di un compagno. Sul dischetto va Lautaro Martinez che viene ipnotizzato dal portiere rossoblu che para il rigore. Il primo tempo si conclude senza recupero dopo una conclusione defilata al volo di Sanchez alla destra di Cragno. Il secondo tempo inizia nello stesso modo nel quale si è concluso il primo. Dopo 5 minuti di assedio l’Inter trova il secondo goal con una rete al volo su un cross preciso di Barella. L’unico che tiene il Cagliari in partita è Cragno protagonista di ottimi interventi anche nella prima parte del secondo tempo. Al 65’ indisturbato Calhanoglu segna con una bordata fuori area nel sette. Cagliari nel secondo tempo assente. Due minuti dopo su assist di Barella Lautaro Martinez con un tocco leggero di destro di fronte a Cragno porta i nerazzurri sul quattro a zero. Al 78’ Barella va vicino ad un goal personale con una conclusione da fuori area parata da Cragno. Un Cragno che si supera parando altre due conclusioni nel giro di pochi secondi arrivando ad undici parate durante la gara. All’84’ con un tiro al volo Sanchez prende la traversa andando vicino alla quinta rete. Dominio assoluto dei nerazzurri che nel complesso tirano quasi trenta volte verso la porta rossoblu contro i cinque tentativi della squadra di Mazzarri. La gara si conclude senza recupero e in pieno controllo da parte dell’Inter. I rossoblù dopo questa batosta dovranno ritrovare le energie per affrontare nella prossima gara di campionato, sabato 18 dicembre alle 20 e 45 all’Unipol Domus l’Udinese per una gara di bassa classifica fondamentale per la corsa salvezza dei rossoblu (p.t.)