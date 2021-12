Cus Sassari: positiva esperienza con il progetto "Siamo Sport"

Il progetto ha potuto prendere vita anche grazie alla collaborazione e alla sinergia tra le reti territoriali, in particolare alla Ge.Na – Cooperativa di riabilitazione Psichica- di Sassari e all’Angsa di Sassari. Il progetto, che ha avuto inizio a marzo 2021, è durato 8 mesi e fondamentalmente si è svolto presso la pista di Atletica dello Stadio dei Pini di Sassari e la struttura sportiva del CUS di Sassari. Durante tutto il periodo, tutto lo staff del CUS ha operato in stretta collaborazione sia nell’attività del supporto tecnico, sia in quella di tutoraggio. Circa 15 tra ragazzi e ragazze affetti da disabilità cognitiva di vario genere, per due volte alla settimana, durante il periodo da marzo ad ottobre 2021, si sono allenati con gli atleti della sezione atletica del CUS Sassari cimentandosi nelle varie specialità della disciplina, adattata naturalmente alle condizioni dei singoli soggetti.





Il progetto ha visto la sua conclusione presso l’impianto sportivo del CUS Sassari, a San Giovanni, con l’organizzazione di un evento finale in cui atleti disabili e non, divisi in squadre, si sono cimentati nel lancio della palla di gomma, nelle staffette di velocità e in una partita di basket, naturalmente con una grande festa finale dove è stata consegnata a tutti i partecipanti la maglietta del progetto “Siamo Sport”. "Ci preme comunque sottolineare - sostiene il Cus Sassari - che, nonostante la conclusione del progetto, i ragazzi stanno proseguendo l’attività sportiva, segno che questo progetto ha raggiunto completamente l’obiettivo prefissato, con grande soddisfazione di tutto lo Staff del CUS. Gli stessi ragazzi saranno ospiti di una manifestazione di corsa campestre, denominata “Cross di Natale”, organizzata all’interno degli impianti della nostra struttura e si cimenteranno insieme ai loro compagni di allenamento in un’esibizione sui 600 metri."

Il CUS Sassari non è semplicemente “sport”: i suoi orizzonti vanno infatti ben oltre quello che può essere definito come semplice “attività sportiva”, sia essa a livello agonistico che non agonistico. Nel 2021 il Centro Universitario Sportivo di Sassari ha ampliato la sua platea di utenti rivolgendo l’attenzione alle persone affette da disabilità cognitiva, utilizzando l’attività sportiva come strumento di inclusione. Lo staff tecnico del CUS Sassari ed in particolare i tecnici formati dal CUSI come “istruttori per disabili” nel 2021 hanno aderito al Progetto “Siamo Sport” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il cui intento principale è quello di favorire l’inclusione sociale delle persone affette da disabilità cognitiva attraverso la pratica di attività sportive.