Sassari calcio Latte Dolce sfiora il colpaccio a Cassino

La reazione dei biancocelesti non si fa attendere e il Sassari Calcio Latte Dolce due minuti più tardi sfiora il vantaggio: Palmas serve Bartulovic, ma il centravanti sloveno non riesce a trovare il fondo della rete. Palmas risulta il più attivo in casa Sassari Calcio Latte Dolce, ma le conclusioni del centravanti di Castelsardo si spengono sul fondo senza inquadrare lo specchio della porta. Le due squadre giocano un match a viso aperto, ma senza creare azioni degne di nota, fino al 44’. A un minuto dalla fine del primo tempo il Sassari Calcio Latte Dolce si porta infatti in vantaggio con Bartulovic: cross dalla destra, il pallone arriva tra i piedi del centravanti ex Chievo Verona, che trova così la quarta rete stagionale e gli ospiti vanno al riposo in vantaggio (0-1). Nella ripresa il Cassino rientra in campo più concentrato e dopo l’espulsione di Marcangeli al 51’, i ciociari provano a prendere in mano le redini del match.





I padroni di casa spingono alla ricerca del gol e Avella prima e Cavaliere poi, vanno vicini al pareggio, ma Carboni salva il risultato. Gli ospiti provano a chiudere il match con Gianni, ma la conclusione del centrocampista biancoceleste viene respinta dalla difesa cassinate. A 5’ dalla fine del match arriva la beffa per i sassaresi: tiro di Bellante, che supera Carboni e trova la rete del pareggio (1-1). Nei minuti finali, l’arbitro concede 5’ di recupero e al 95’ il Sassari Calcio Latte Dolce rimane in 9 per l’espulsione di Di Marco. Dopo l’espulsione del terzino abruzzese, l’arbitro fischia la fine del match, che si conclude così sul punteggio di 1-1.





Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni, Pireddu, Patacchiola, Medico, Cassini; Gianni, Cabeccia, Marcangeli, Grassi (19’ st Di Marco); Palmas (15’ st Piga), Bartulovic.

A disposizione: Carta, Salvaterra, Nurra, Piredda, Cannas, Altea

: Pierluigi Scotto Allenatore

Cassino: Della Pietra; Picascia, Avella, Cocorocchio (39’ st Ginevrino), Tomassi (15’ st Cavaliere), Orlando (25’ st Bosfa), Bernardini, Della Corte, Raucci (25’ Evangelista); Bellante, Manoni.

A disposizione: Papa, Dantimi, Lombardo, De iorio, Kader.

Allenatore: Di Prisco Marcatori: 44’ Bartulovic, 86’ Bellante

Ammonizioni: Manoni (C), Carboni (SLD), Bartulovic (SLD)

Espulsioni: 94’ Di Marco (SLD)

Sesto pareggio stagionale per il Sassari Calcio Latte Dolce, che viene raggiunto nei minuti finali dal Cassino. I sassaresi, che si erano portati in vantaggio con Bartulovic, hanno infatti subito all’86’ la rete del pareggio di Bellante, che ha costretto i biancocelesti al sesto pareggio stagionale. Nei primi 10’ parte bene il Cassino, che va subito vicino al gol: Tomassi si trova a tu per tu con Carboni, ma il tiro viene murato da Pireddu; sulla respinta si avventa Bernardini, che ci prova da distanza ravvicinata, ma Carboni non si fa cogliere impreparato e respinge la conclusione del giocatore cassinate.