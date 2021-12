Sport I rossoblu affrontano la corazzata Cagliari: domenica a San Siro contro Barella - Mai dire mai Mazzarri spera nel mercato di gennaio

Vigilia di campionato per il Cagliari di mister Walter Mazzarri, i rossoblù domani sera faranno visita all'Inter a San Siro a partire dalle 20:45, sfida fra nerazzurri e club sardo che fa parte del programma della 17ª giornata della Serie A 2021/22. Mazzarri in conferenza stampa dichiara sull’Inter: “Sappiamo che andiamo ad affrontare una corazzata, lo sanno tutti cosa sta facendo l’Inter. Faremo di tutto per metterli in difficoltà, ci vuole coraggio a farlo in uno stadio simile. Sappiamo che sono bravissimi nel palleggio, faremo il possibile per metterli in difficoltà: non posso dire quanto li presseremo alti, per dire. Dipenderà anche dalle loro capacità tecniche”. Sui cambi di formazione: “È la squadra che ha cambiato atteggiamento, al di là di Ceppitelli e Carboni. Siamo più compatti e anche dietro si soffre meno. Non parlo di moduli, ma ci sono dei meccanismi che stanno migliorando di volta in volta, stiamo commettendo sempre meno errori. Su Godin dico che è uscito dagli undici perché non stava bene, perché il nostro valore si vede se riusciamo a correre tutta la partita come è più degli avversari”. Sul mercato in arrivo: “Intanto a gennaio non ci penso, ma spero che chi lo sostituirà riuscirà a fare il massimo. Non è facile sostituire un giocatore come lui, ma confido sul fatto che questa squadra riesca a palleggiare meglio per non far pesare troppo la sua assenza”. (p.t.)