Pallavolo regionale - Insidiosa trasferta per la Web Project Sottorete: domenica a Orosei

C'è da attendersi una gara avvincente visto che entrambe le squadre sono imbattute in campionato. La Web project ha recuperato quasi tutti gli indisponibili della scorsa partita e si presenta con l'organico al completo.





Per il coach Fabio Guido “Questa gara ci farà capire la nostra forza e la nostra realtà all’interno del campionato. In caso di vittoria potremmo iscriverci nel gruppo delle squadre più gettonate per salire di categoria.”. La banda Gabriele Sghirru è convinto che la prossima gara sarà decisamente impegnativa: "Domenica ci aspetta la trasferta al momento più complicata. Sia per la distanza che ci separa da Orosei sia perché la squadra non ha registrato sconfitte fino ad ora. Proprio come noi. Loro, tra l'altro, non hanno perso nemmeno un set".





L'incontro si potrà seguire sulla pagina facebook della Polisportiva Sottorete Alghero.

I pallavolisti algheresi affronteranno la Polisportiva Sirio Orosei alle 18.