Sport Alghero Bike: passo falso a Villacidro ma voglia di pronto riscatto domenica a Monastir

Un po 'di sfortuna per gli atleti dell Alghero Bike che nella scorsa tappa della Sardinia Cross Cup, tenutasi il 5 dicembre a Villacidro, non sono riusciti a brillare, soppiantati dal Veloclub di Sarroch, perdendo di qualche punto il primo posto nella classifica del campionato. Nulla di grave, dicono gli atleti, che si preparano a ribaltare la classifica già dalla prossima tappa in calendario A Monastir il 12 dicembre, per il trofeo ciclocross Santa Lucia in cui parteciperanno: Gabriele Carboni, Mattia Solferino, Matteo Sanna, Luciano Catogno, Luigi Ruiu, Giovanni Manzottu, Giulia Contini, Bianca Manca, Monica Pinna e Davide Demartis. Il Campionato Ciclocross, Sardegna Cross Cup, questa stagione vedrà gli atleti impegnati nelle Otto tappe tra novembre e febbraio.16 Gennaio 2022 sarà la volta di Alghero bike dove nel Campo comunale Luigi Deriu di Olmedo si terrà la prova unica di Campionato Sardo con la consueta assegnazione delle maglie Esordienti primo anno.