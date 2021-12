Tonfo casalingo del Sassari calcio Latte Dolce

Nei 5’ successivi nessuna delle due squadre crea occasioni degne di nota e si va al riposo sul punteggio di 0-0. Nella ripresa l’Ostiamare trova subito il gol del vantaggio: lancio di Bertoldi, che trova Lorusso in contropiede e l’attaccante ex Trastevere non sbaglia firmando la rete dello 0-1 al 50’. La reazione dei biancocelesti non si fa attendere e prima il tiro di Marcangeli termina di poco a lato, poi quello di Grassi, sugli sviluppi di calcio d’angolo, viene intercettato dalla difesa biancoviola. Nella parte centrale del secondo tempo, come già successo nella prima frazione, le due squadre giocano un match con tanti errori in fase di impostazione e ciò non fa altro che favorire l’Ostiamare che al 75’ è ancora avanti 0-1. A 7’ dalla fine gli ospiti vanno vicini al raddoppio: errore in fase di costruzione del Sassari Calcio Latte Dolce, tiro di Bertoldi, ma Carboni non si fa cogliere impreparato e respinge la conclusione del giocatore biancoviola.





I padroni di casa tentano un ultimo forcing finale, provando in tutti i modi a ottenere il pareggio, ma al 90’ i sassaresi rimangono in 10 per l’espulsione, per doppia ammonizione, di Bilea. L’Ostiamare conserva il vantaggio nei 5’ di recupero concessi dall’arbitro e vince la sua quarta partita stagionale.





Sassari Calcio Latte Dolce (4-3-1-2): Carboni; Pireddu, Medico, Cabeccia, Bilea; Marcangeli (31’ st Palmas), Gianni, Piga; Grassi (46’ st Di Marco); Bartulovic (33’ st Altea), Cannas (31’ st Mudadu).

A disposizione: Carta, Salvaterra, Cassini, Piredda, Nurra.

Allenatore: Pierluigi Scotto.





Ostiamare (4-3-3): Trovato; Vagnoni, Orchi, Sbardella, Pellacani (8’ st Camara); Berardi, Sabelli, Ippoliti (30’ st Compagnone); Bertoldi (47’ st Sordilli), Cardillo (8’ st Bianciardi), Lorusso (40’ st Lazzeri).

A disposizione: Borrelli, Rossi, Vasco, D’Agostino

Marcatori: 50’ Lorusso.

Angoli: 9-8

Ammonizioni: Piga (SLD), Orchi (OM), Trovato (OM), Palmas (SLD)

Espulsioni: al 90’ Bilea per doppia ammonizione

Recupero: pt 1’, st 5’

Secondo ko consecutivo per il Sassari Calcio Latte Dolce, che viene sconfitto per 0-1 dall’Ostiamare, nonostante una partita giocata a viso aperto e con tante occasioni da gol: decide il match la rete di Lorusso al 50’. All’11° Grassi serve Piga, che ci prova da fuori, ma Trovato è attento e si rifugia in corner. Il Sassari Calcio Latte Dolce nel primo quarto d’ora prova a prendere in mano il pallino del match, ma la difesa biancoviola non si fa cogliere impreparata e al 20’ il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Nei successivi 10’ si abbassano i ritmi e la partita si gioca prevalentemente a centrocampo, ma alla mezz’ora arrivano due occasioni per l’Ostiamare, prima con Ippoliti, poi con Bertoldi, in entrambe le occasioni però le conclusioni si spengono sul fondo. Al 40’ il Sassari Calcio Latte Dolce va nuovamente vicino al gol: Piga ci prova ancora dalla distanza, il tiro viene sporcato, ma Bartulovic non riesce a colpire il pallone andando a pochi centimetri dalla quarta gioia personale in stagione.