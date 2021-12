L'Alghero Marathon a Cagliari e Valencia - Rinnovato il direttivo: Giuseppe Baffo nuovo presidente

Il percorso è rimasto lo stesso dell’edizione 2019. Partenza da viale Diaz in prossimità dell’ingresso della fiera con prima parte di gara interamente nel centro storico passando da via Roma, la salita di 370 metri di largo Carlo Felice, piazza Yenne, discesa del corso Vittorio Emanuele e viale Trento ripassando poi per via Roma e viale Diaz per poi passare alla seconda parte del tracciato con lungomare Poetto fino ad arrivare al parco di Molentargius (unico chilometro su sterrato) e ritorno con arrivo previsto all’interno della fiera campionaria. Nemico dei runners la temperatura bassa ma soprattutto il forte vento di grecale. Undici tesserati Alghero Marathon hanno presenziato alla mezza maratona Città di Cagliari, 12mo memorial Delio Serra. Dopo la maratona di Firenze di domenica scorsa, Angelo Tiloca si è distinto con uno splendido ventunesimo posto assoluto (6° tra gli SM40) portando a termine i 21km di Cagliari in 1h18’46 (3’40/km), suo miglior crono di sempre nelle tre partecipazioni alla gara cagliaritana.





Spicca la buona prestazione di Claudio Barbero (35° SM40) che dopo aver esordito nei 21 km ad ottobre nelle strade di casa, a Cagliari ha abbassato di 35 secondi (1h32’52) il tempo registrato ad ottobre. Per Giovanna Panai la quarta partecipazione alla CagliariRespira ha regalato il sesto posto nella categoria SF50 (1h37’47, 19ma nella classifica femminile) mentre Daniela Zedda, terza volta a Cagliari, nella stessa categoria è stata settima (1h39’54) con 23mo posto tra le donne. Gianni Tiloca ha staccato il primato personale in mezza maratona con il tempo di 1h34’37 (41°SM45). Gianluca De Filippis ha chiuso i 21km di Cagliari in 1h33’47, sei minuti meglio rispetto a due anni fa, mentre per Giuseppe Baffo tempo finale di 1h37’34. Giacomo Carboni ha abbassato di due minuti il crono del 2019 sempre a Cagliari.





Hanno portato a termine la gara Giuseppe Picchedda, Marcello Moccia e Patrizia Pigò che ha abbassato di ben nove minuti il tempo sui 21km fatto registrare ad Alghero lo scorso ottobre. In contemporanea alla CagliariRespira si è disputata nell’assolata Valencia la 41ma maratona Trinidad Alfonso con quasi ventimila iscritti e ben 975 italiani. Tra questi Giulio Sanna dell’Alghero Marathon che ha concluso i 42km in quasi cinque ore (4h56’53) che gli è valso l’ottantesimo posto tra gli SM65 Si è rinnovato, infine, il direttivo dell’Alghero Marathon. Giuseppe Baffo è stato eletto nuovo presidente mentre gli otto consiglieri sono Renato Cattogno, Daniela Perinu, Raffaele Piras, Daniela Zedda, Lorenzo Caria, Salvatore Casu e le new entry Angelo Tiloca e Giacomo Carboni.

Con i numeri rivisti inevitabilmente verso il basso pur di rispettare le indicazioni imposte dal ministero della salute e dalla Fidal, la Crai CagliariRespira, la mezza maratona lungo le strade del capoluogo, si conferma gara di grande interesse e con una nutrita presenza di runner isolani. Nel 2019 furono ben 3390 gli iscritti. A due anni di distanza, giocoforza, il numero è sceso di un quarto. Al via tra la 21km, la Karali staffetta (8+13km) per 118 coppie ed i 6km non agonisti erano in poco più di 850. Ad organizzare l’evento, nato nel 2008 ed arrivato alla sua tredicesima edizione, la Cagliari Marathon Club che dopo l’anno di assenza ha voluto far tornare a respirare aria di normalità pre pandemia pur facendo rispettare le disposizioni in materia sanitaria come l’obbligo di esibire il green pass fin dal ritiro del pettorali di gara e l’uso della mascherina nella zona di partenza/arrivo( e fino ai 500 metri dopo il via) oltre alla suddivisione dei partecipanti in griglie alle quali si accedeva con l’autocertificazione e il bollino green pass presente sul pettorale. Cagliari ombelico dell’atletica regionale dal podista navigato al semplice appassionato.