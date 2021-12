Coppa Uniss di Futsal a Sassari: è tempo di spareggi

Questi i sorteggi effettuati nella giornata di oggi: Persa a Tavolino-52×5131 Los Puercos-Baronia FC GLR Il Fastidio-Polispuntini La Roja – Shalke 104 Questo il calendario della fase a eliminazione diretta: Giovedì 9 dicembre 2021: spareggi Lunedì 13 dicembre: quarti di finale Mercoledì 15 dicembre 2021: semifinali Giovedì 16 dicembre 2021: finale 3°/4° posto e finale 1°/2° posto Nelle prime 5 giornate della Coppa Uniss, il miglior marcatore è risultato Enrico Giuliano (Vamos Equipo GLR) con 14 reti, seguito da Federico Rattu (Horto Muso) e Gavino Bechere (Betis’ Carsos), entrambi a quota 12.

Si sono conclusi lo scorso giovedì, al Dopo Lavoro Ferroviario di Sassari, i gironi della Coppa Uniss di futsal e ora la competizione è pronta a entrare nel vivo con gli spareggi, che partiranno giovedì 9 dicembre. Nella prima fase del torneo, le 18 squadre partecipanti erano divise in 3 gironi da 6 squadre ciascuno: le prime (Horto Muso, The Squid Squad e Vamos Equipo GLR) e la miglior seconda (Betis’ Carsos) hanno ottenuto il pass per i quarti di finale. Le altre due seconde classificate (Polispuntini e GLR il Fastidio), le terze (Los Puercos, Baronia FC e La Roja), e le quarte (Shalke 104, Perso a Tavolino e 52×5131) se la vedranno invece in spareggi a eliminazione diretta.