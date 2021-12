Sport Sassari calcio Latte Dolce ritorna ad allenarsi nel Comunale di via Leoncavallo

Sono ripresi gli allenamenti in vista del match di mercoledì contro l’Ostia Mare. Rispetto alla scorsa settimana c’è una grandissima novità: Cabeccia e compagni hanno infatti ripreso ad allenarsi, dopo due anni e mezzo, nella struttura del “Comunale” di Via Leoncavallo. L’obiettivo è quello di tornare a giocare nel nostro campo in prima possibile e questo è solo il primo step di un progetto importante già presentato nelle scorse settimane con un’intervista al Presidente Fresu.