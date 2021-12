Sport Pareggio al Sant'Elia : 1 a 1 contro il Torino - Cagliari: una rovesciata di Joao Pedro salva il Cagliari - Comunque positivo il grande impegno in campo Quarto pareggio consecutivo

Dopo tre pareggi consecutivi il Cagliari era chiamato ai tre punti contro il Torino in casa. Non poteva mancare l’appuntamento casalingo per trovare la seconda vittoria in campionato. Niente da fare anche oggi finisce in parità, uno a uno. Il primo tempo comincia in maniera aggressiva da parte del Cagliari sospinto, nonostante le basse temperature, da quasi diecimila tifosi. Il Torino si difende in maniera ordinata ma il Cagliari sembra avere più determinazione del solito. La prima metà del primo tempo è lenta e poco emozionante. Le azioni delle due squadre sono lente e compassate. Il Cagliari è offensivo ma non riesce a concretizzare in azioni pericolose il proprio attacco. Al 31’ il Torino passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti con una rete di Sanabria che gela ulteriormente l’atmosfera dello stadio e dei tifosi. Il Cagliari non si scoraggia e riparte a testa bassa all’attacco. Il primo tempo si conclude uno a zero per il Torino con il Cagliari che esce dal campo tra i fischi di una parte del pubblico. Il secondo tempo inizia per il Cagliari con i nervi a pezzi. La squadra attacca come fatto per tutto il primo tempo e il Torino continua a difendersi. Al 50’ Milinkovic-Savic para un colpo di testa di Joao Pedro da due passi negando il pareggio ai rossoblu. Al 52’ Joao Pedro ci riprova e in rovesciata buca il portiere del Torino riportando il Cagliari in partita. I rossoblu attaccano con più convinzione dopo l’adrenalina procurata dalla rete spettacolare di Joao Pedro. Il proseguo della partita è un susseguirsi di azioni d’attacco del Cagliari e del Torino che si difende. Il toro si rende pericoloso solo all’81’ con un tiro di Prat che esce di poco alla sinistra di Cragno. La partita si conclude senza troppe emozioni dopo quattro minuti di recupero. Quarto pareggio consecutivo per il Cagliari. Rossoblu in ripresa ma non riescono ancora a ottenere la seconda vittoria stagionale. (p.t.)