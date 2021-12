Dinamo Women al cardiopalma: grande vittoria contro il Faenza

Avvio bruciante delle ospiti che, complice un approccio sofr delle isolane, piazzano un break di 11-0 con Davis scatenata (6 pt): a sbloccare le padronre di casa è la Shepard con i primi 4 punti del Banco. Anche Lucas si iscrive a referto con un irreale gioco da 4 punti che dice 8-13. Il 2+1 di Moroni riporta le Women a un possesso, Lucas accorcia a -1 ma Castello appoggia al vetro e riporta il +3. La tripla di Giulia Moroni dice 16 pari a poco più di 1’ dalla fine del primo quarto: le Women nonostante l’avvio morbido chiudono la prima frazione avanti 18-16. Faenza riporta la parità ma Jessica Shepard e Cinzia Arioli conducono la Dinamo sul +4. Le ospiti però risalgono la china e firmano il sorpasso con un parziale di 7 lunghezze. Reazione sassarese sul 31 pari: a condurre le Women Maggie Lucas in grande spolvero, a quota 17 punti. La tripla allo scadere di Orazzo chiude il primo tempo al massimo vantaggio di +9 42-33.





Faenza rientra sul parquet con la volontà di riprendersi l’inerzia e per i primi minuti riesce a dettare il ritmo trovando canestri facili con Davis e Pallas: Moroni e Orazzo tengono il Banco avanti. Lucas e Shepard, rispettivamente 21 e 16 punti, danno la spallata e scrivono il +10 (59-49). Alla terza sirena il tabellone dice Dinamo Women 59 – Faenza 51. Nell’ultimo quarto le ragazze di coach Sguaizer costruiscono la rimonta e con un extra sforzo si riportano sul 69 pari quando mancano 4’30’’ da giocare, condotte da Pallas (20 pt) e Cupido. Gli ultimi quattro minuti sono una danza punto a punto, alla quarta sirena il tabellone dice 79 pari: OVERTIME! Faenza ha l’inerzia nelle sue mani e continua la sua corsa piazzando il primo break di 5 punti nei cinque minuti supplementari. Le isolane si sbloccano con Moroni (17 pt), sono Lucas e Shepard a scrivere il -1. La tripla di Moroni firma il sorpasso quando ci sono gli ultimi 20’’: timeout Faenza mentre esplode la panchina sassarese. L’ultima azione delle ospiti si spegne con il rimbalzo catturato da Shepard: al PalaSerradimigni il match della 9°giornata finisce 88-86.





Dinamo Women – Faenza 88-86

Parziali: 18-16; 24-17; 17-16; 20-28; 9-7.

Progressivi: 18-16; 42-33; 59-51;79-79; 88-86.

Dinamo. Orazzo 6, Dell’Olio 2, Moroni 17, Arioli 6, Patanè, Mitreva , Kozhobashiovska, Shepard 26, Lucas 30, Pertile, Fara.

All.: Restivo.

Assist: Lucas (7)- Rimbalzi: Shepard (14)

Faenza. Pallas 20, Schwinbacher 8, Cappellotto, Morsiani 8, Cupido 12, Policari 7, Manzotti 5, Llorente 3, Castello 3, Davis 20, Porcu.

All. Diego Sguaizer

Assist: Scwienbacher (4) – Rimbalzi: Pallas (28)





Le parole dei protagonisti La sala stampa del post partita tra Dinamo Women e Faenza, il commento di coach Antonello Restivo: “Vittoria meritata, devo fare i complimenti a Faenza perchè è stata una partita super combattuta fin dall'inizio: noi dovevamo fare uno step importante e secondo me ci siamo riusciti. Abbiamo cercato lo strappo ma loro sono stati bravi a rientrare dopo il terzo quarto. Sono sempre più convinto che la nostra squadra sia troppo legata a quello che facciamo in attacco e si è visto nei momenti di difficoltà, quando non vedevamo il canestro e dall’altra parte del campo abbiamo concesso troppo alle avversarie. Bravi loro che ci hanno creduto e sono rientrati in partita e bravissime le mie ragazze che in un momento così delicato l'hanno portata a casa dopo un supplementare. Non era facile, arrivavamo dal tour de force di tre trasferte in cui abbiamo speso tantissime energie dopo viaggi lunghissimi, abbiamo fatto praticamente solo un allenamento e Jessica ha fatto solo differenziato.





La squadra sta crescendo e si vede anche dalla bomba di Giulia nel momento decisivo, probabilmente a inizio anno non saremmo riusciti a portarla a casa. Questa è una cosa molto importante e si vede la crescita esponenziale di tutte, soprattutto nei momenti importanti: si è visto anche quanto Giovanna Pertile si sacrifichi per questa squadra nei momenti importanti. Queste ragazze oggi hanno fatto un lavoro stupendo: quando Giulia ha tirato ero sicuro che sarebbe entrata, nel momento più importante è venuto fuori il carattere e la voglia di vincere di questa squadra. Portare a casa una partita così è molto importante: ringrazio nuovamente i tifosi che anche oggi si sono fatti sentire”. La protagonista della giocata clutch è Giulia Moroni che in sala stampa non cela la sua soddisfazione: “L’ultima azione di questa partita è di quelle che ti capitano tante volte in carriera ma non sempre la palla entra.





Volevamo vincere a tutti i costi perché dopo aver siglato il +14 ci siamo fatte riprendere e abbiamo portato la partita fino al supplementare: il canestro credo sia il riconoscimento per non aver mai mollato nell’arco della partita. Era un match cruciale, lo sapevamo e dobbiamo stare più attente in avvio, è un aspetto su cui dobbiamo migliorare. Ci serviva una partita come questa per dimostrare il nostro valore, e nel momento di difficoltà ci siamo aggrappate a Maggie e Jessica che erano più fluide in attacco. Stiamo crescendo e abbiamo sempre più fiducia, abbiamo chiuso un cammino in EuroCup e giocare così tanto, confrontandoci anche con corazzate europee, ci ha dato grande fiducia sul campo”.

