Sport Alghero: nuova cintura nera alla Martial Gym - Cristian Cossu ha brillantemente superato l'esame

Agli esami per i dan di cintura nera svoltisi a Uri la Martial Gym Alghero ha presentato un allievo già distintosi come agonista agguerrito di combattimento. All'appuntamento , arrivato dopo 12 anni di pratica, Cristian Cossu si era preparato egregiamente con le forme e le combinazioni richieste per arrivare alla sospirata Cintura Nera. E non ha mancato l'obiettivo. Cristian Cossu, già noto alle cronache per i suoi successi agonistici, ha superato l'esame con i complimenti del presidente regionale Csen. Per questo giovanissimo atleta, di soli 17 anni, si aprono ora le porte delle competizioni nazionali ed internazionali riservate alle cinture nere