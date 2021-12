Sport Us Tempio: nuovo acquisto per i "galletti"

Arriva un altro colpo di mercato per il Tempio che si aggiudica le prestazioni del playmaker Hernan Lillo. Nato il 18 febbraio 1987 a Caseros, in Argentina, Lillo ha militato nelle ultime due stagioni nell'Idolo, squadra di Eccellenza, collezionando 17 presenze e un gol. Il giocatore, che in carriera ha svolto anche il ruolo di difensore, ha iniziato nella Sociedad de Fomento Alianza per poi passare alle giovanili del River Plate fino ad essere aggregato in prima squadra senza esordire. Dall'Argentina si trasferisce a giocare in Germania, all'SV Wilhelmshaven. Poi il ritorno in Argentina, in serie B, al Club Almagro. Nella stagione 2009/2010 è in Spagna, all'SD Ibiza. Il rientro in Argentina coincide con il passaggio al Deportivo Moron, serie C. Poi Altos Hornos Zapla, Juventud Antoniana, Club San Miguel e Real Pilar nella stagione 2019/2020 prima di trasferirsi in Italia. Il giocatore sarà da subito a disposizione del tecnico.