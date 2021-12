Trasferta amara per il Latte Dolce: sconfitto dalla capolista

Nella seconda frazione mister Scotto inserisce Carboni e Nurra e al 50’ il Sassari Calcio Latte Dolce sfiora il goal: azione di Gianni, la cui conclusione però viene murata dalla difesa gialloblù. Due minuti più tardi arriva il raddoppio del Giugliano: angolo di Cerone, stacca di testa Rizzo che firma la sua doppietta personale (2-0). I padroni di casa continuano a premere il piede sull’acceleratore e al 17’ arriva il 3-0: punizione battuta da Ciro Poziello, sponda di Cerone e Abreu a botta di sicura firma la terza rete del Giugliano. Scotto inserisce forze fresche per provare a riaprire il match, ma il Giugliano è abile a difendersi e in un’occasione va anche vicino al 4-0, ma Carboni non si fa cogliere impreparato. Al 93’, dopo tre minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine del match.





Giugliano: Baietti; Boccia, Ceparano, Poziello C., Gentile (36’ st Caiazzo), Fornito (16’ st Poziello R.), De Rosa, Mazzei, Cerone (44’ st Mekki), Rizzo (34’ st Scaringella), Kyeremateng (13’ st Abreu).

A disposizione: Costanzo, Vivolo, Blasiol, Flores.

Allenatore: Ferraro.





Sassari Calcio Latte Dolce: Carta (1’ st Carboni); Salvaterra (10’ st Pireddu), Patacchiola, Medico, Bilea; Gianni, Cabeccia, Piga (1’ st Nurra), Grassi, Bartulovic (29’ st Palmas), Altea (23’ st Marcangeli).

A disposizione: Cassini, Piredda, Mudadu.

Allenatore: Scotto.

Marcatori: 26’ Rizzo, 52’ Rizzo, 62’ Abreu

Angoli: 8-5

Ammoniti: Bilea (SLD), Patacchiola (SLD), Cabeccia (SLD), Salvaterra (SLD), Gianni (SLD), Grassi (SLD)

Recupero: pt 1’, st 3’

Quinto ko stagionale per il Sassari Calcio Latte Dolce, che viene sconfitto per 3-0 dalla capolista Giugliano. Decidono la doppietta di Rizzo e il gol di Abreu. Nei primi minuti del match il Sassari Calcio Latte Dolce prova a prendere in mano le redini del match e all’8’ arriva una grande opportunità per i biancocelesti: Bilea sulla fascia salta un avversario, mette il pallone al centro dell’area, ma la difesa del Giugliano allontana il pericolo. Al 16’ arriva la chance più grande della prima frazione per il Sassari Calcio Latte Dolce: Altea e Gianni si avventano in contropiede, l’attaccante ex Sorso prova la conclusione da fuori area, ma il tiro non inquadra lo specchio della porta. Dopo 20’ il Giugliano si affaccia in attacco e al 26’ i padroni di casa trovano il gol del vantaggio: cross di Kieremateng, Carta non controlla la sfera, sul pallone si avventa Rizzo che da due passi non sbaglia firmando il gol del vantaggio dei padroni di casa. Gli ospiti non riescono ad avere il ritmo dei primi minuti, ma non si fanno cogliere impreparati in fase difensiva e i primi 45’ si concludono con il Giugliano avanti 1-0.