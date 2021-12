Dinamo Women: domenica al PalaSerrademigni arriva il Faenza - Parla il coach Restivo

Può contare sull’esperienza dell’americana Jori Davis, classe 1989, che ha un lungo curriculum nel campionato italiano, può giocare sia play sia guardia e mette in ritmo le compagne: anche lei può contare su una discreta fisicità e attacca bene il canestro. Faenza può contare su delle ottime giocatrici italiane come Rosa Cupido, play già vista in A1 con Vigarano, che sta facendo un ottimo avvio di campionato, ed Elisa Policari, numero 3 mancina. Hanno un’idea di gioco consolidata già dallo scorso anno che gli ha permesso di conquistare la promozione nella massima serie. È una piazza storica del basket femminile dove si respira grande entusiasmo e stanno riappropriandosi di quella passione che li ha sempre caratterizzati”.





Le chiavi della partita per coach Restivo sono chiarissime: “Sicuramente metteranno intensità fin dalla palla a due, arrivano dalla sconfitta con la Virtus Bologna, pur avendo disputato una buonissima prestazione. Precedentemente hanno vinto a Empoli, risultato che vale doppio perché sappiamo quanto sia difficile in questo campionato vincere fuori casa. Noi dobbiamo restare concentrati con l’obiettivo e la speranza di recuperare tutte quanto prima, dovremo essere bravi a portare in campo la nostra voglia e aggressività”. I biglietti per la sfida con Faenza, in programma domenica 05 dicembre alle 18, sono in vendita nella biglietteria dello Store di via Nenni aperta dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 13 e dalle 16 alle 18:30. Sabato apertura mattutina dalle 10 alle 13, domenica dalle 10:30 alle 13 e dalle 16 fino all’inizio del match.

Le ragazze sono tornate in Sardegna al termine della doppia trasferta Venezia-Bourges.Cinzia Arioli e compagne si sono ritrovate in palestra per preparare il prossimo impegno. Domenica, 05 dicembre, alle 18 al PalaSerradimigni sarà alzata la palla a due della sfida valida per la 9°giornata della Techfind serie A1 contro Faenza. A commentare l’imminente partita è coach Antonello Restivo: “Abbiamo chiuso l’Eurocup e ora cerchiamo di ricaricare le energie in vista della sfida di domenica. Ci fa piacere poter risentire il calore del nostro pubblico, che finora è stato un’arma in più a nostro favore”. Ad attendere le biancoblu sul campo di casa è una sfida importantissima in chiave salvezza: “Faenza è una squadra dalle lunghe rotazioni, molto intensa e molto aggressiva, sicuramente una delle migliori squadre a rimbalzo. Può contare sulla lunga Daemi Pallas, giocatrice molto verticale, molto fisica e una delle migliori rimbalziste del campionato.