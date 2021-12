Una linea di credito del Banco di Sardegna si veste di rosa: testimonial le women della Dinamo

“Siamo particolarmente felici di poter riservare alle donne la dovuta attenzione dedicando loro una linea di prodotti e servizi disegnati per rispondere alle variegate esigenze che devono affrontare in virtù del significativo contributo e ruolo che sono chiamate a svolgere in ogni ambito, dall’economia all’impresa, dalle attività istituzionali al sociale e alla famiglia – spiega il Direttore Generale del Banco, Giuseppe Cuccurese - Ogni giorno abbiamo testimonianze che vedono le donne quali protagoniste di storie e di azioni di successo e vogliamo essere al loro fianco per dare il giusto contributo per la crescita ed il benessere della Sardegna”. Lo strumento più semplice è la carta prepagata Dafne, utilizzabile per fare acquisti in Italia, all’estero e online e per ricevere bonifici grazie all’IBAN associato alla carta; parte delle commissioni per l’uso della carta è devoluta alla rete Dafne Sardegna, che assicura alle vittime di reati, in prevalenza donne, accoglienza, ascolto e supporto psicologico.





Altro prodotto è il finanziamento garantito dal Fondo di garanzia per le PMI e rivolto alle imprese a prevalente partecipazione femminile, per sostenerne gli investimenti connessi all'attività caratteristica. Completano la linea i prestiti personali, declinati in tre tipologie: il mini (fino a 3000 euro), il fisso (fino a 30 mila) e il maxi (fino a 50 mila) che, per i diversi importi e caratteristiche, sono destinati a variegate esigenze. Il prestito fisso e il maxi, grazie alla possibilità del cambio o del salto rata, sono strumenti flessibili e rispondenti alle varie fasi della vita. Testimonial della linea di prodotti è la squadra di basket femminile della Dinamo Banco di Sardegna, che rappresenta la grande attenzione che il Banco riserva alle donne anche nel campo dello sport. I prodotti sono già disponibili sul sito www.bancosardegna.it e in tutte le filiali del Banco di Sardegna. La linea BDS IN ROSA si arricchirà nel tempo grazie all’ascolto del territorio e alle richieste che perverranno, con lo spirito di costruire e di agire da grande squadra.

Il Banco di Sardegna, nell’ambito del percorso di specializzazione e personalizzazione della propria offerta, ha voluto dedicare una linea di prodotti ad hoc alle donne per celebrarne e valorizzarne il ruolo fondamentale svolto nel contesto imprenditoriale, istituzionale, economico e sociale. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza di come il contributo femminile alla crescita sostenibile sia un fattore irrinunciabile di successo, che trova piena rispondenza nella responsabilità Sociale di Impresa del Banco di Sardegna, che guarda al territorio - alle sue imprese, alle famiglie e alla comunità – con grande attenzione. Quanto precede, in piena coerenza con la storia e la struttura del Banco, che conta nelle proprie file il 52% di dipendenti donne, di cui il 48% ricopre ruoli manageriali e di responsabilità. Guardando alle ripercussioni economiche e sociali che la crisi pandemica ha determinato e alla loro particolare incidenza sul mondo delle donne, si è pensato di creare la linea “BDS IN ROSA”, con un set di strumenti che possano facilitare il loro percorso di vita, personale e professionale.