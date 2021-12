Astroclub Alghero: arrivate tre nuove cinture nere

Buona è stata la prestazione dei tre nelle fasi di svolgimento della prova d’esame che, rappresenta uno scoglio ostico da superare anche per la difficoltà di carattere emozionale oltre che tecnico.





Gli atleti algheresi, dopo un percorso sportivo costellato da varie soddisfazioni e dalle immancabili difficoltà di una disciplina impegnativa come il tae kwon do, hanno dimostrato una buona maturazione atletica ed una crescita morale di valore assoluto, riuscendo a coronare il loro sogno.





Tutti si sono rivelati particolarmente attivi nell’aiutare i loro istruttori negli allenamenti seguendo i loro “compagni” negli esercizi in palestra, a volte dirigendo parte di allenamento nell’ottica di una crescita delle loro coscienza delle loro qualità. Prossimo appuntamento per i tre i prossimi campionati regionali di combattimento in programma ad Oristano.

Si sono svolti a Sassari gli esami per la promozione al grado di cintura nera. L'Associazione sportiva Astroclub Alghero si è presentata all'appuntamento con tre giovani : Giacomo Carlovich, Giorgia e Arianna Ferrari.