Parla cagliaritano la 1a edizione dei Campionati sardi Assoluti di Padel “Abinsula”

Nel doppio misto la coppia del Dopo Lavoro Ferroviario Cagliari composta Ines Greco e Matteo Casula hanno conquistato il titolo di Campione Sardo vincendo 2-0 (6-1, 6-1) il match contro Stefania Carmelita (ASD 360 gg) e Antonio Zucca (TC Porto Torres). Da segnalare l’ottima organizzazione della manifestazione da parte del Circolo Cupra Padel di Sassari in collaborazione con la struttura dello Sporting di Via Milano 26. Entrambi gli staff si sono prodigati per la migliore riuscita dell’evento. Grande la soddisfazione anche da parte dei partecipanti e soprattutto dei vincitori che hanno diviso un montepremi di 1800 euro.

A conquistare il prestigioso titolo di campione sardo nel maschile, è stata la coppia formata da Matteo Casula e Alessandro Cannavera entrambi appartenenti al Circolo Dopolavoro Ferroviario di Cagliari. In una finale molto spettacolare, con il punteggio di 6-3, 6-4, i favoriti hanno battuto gli alfieri del Circolo Cupra Padel Sassari Alessandro Panu e Michele Arru. Nel doppio femminile hanno conquistato lo scudetto rossoblù Patrizia Mirtillo in coppia con Giulia Solinas del Cam Padel Cagliari che hanno avuto la meglio su Daisy Serra (TC Cagliari) e Stefania Carmelita (ASD 360 GG Cagliari) al termine di un incontro molto combattuto terminato 2-1 (4-6, 6-2, 7-5)