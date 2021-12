Us Tempio: un argentino alle fonti di Rinaggiu

Il suo percorso parte nel Newell’s Old Boys, in Serie A, per poi proseguire nella Gimnasia de Jujuy, l’Atlético Paraná, il Club Adelante e l’Instituto de Córdoba in Serie B e in terza divisione. Per lui anche una convocazione dalla nazionale argentina under 18 nel 2008. Prima di arrivare in Italia, nel 2019, ha vestito la maglia del Zaragoza 2014 FC, militante nei campionati dilettantistici spagnoli, successivamente il trasferimento nel Santa Croce, formazione dell'Eccellenza siciliana. Nel 2020 l’approdo in Sardegna con la maglia dell’Arbus, dove si è messo in luce anche come finalizzatore siglando 3 reti in 4 gare prima dello stop ai campionati. Il giocatore è già a disposizione di mister Nativi.

Ancora un importante innesto di mercato per l’US Tempio. Arriva dalla serie D per sposare il progetto azzurro il classe ’91, Ricardo Oscar Stechina, difensore centrale argentino ma di passaporto italiano. Nato ad Avellaneda, mancino di 190 cm, Stechina nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dell’Atletico Uri, squadra con la quale ha ottenuto il salto di categoria dall’Eccellenza lo scorso anno. Il giocatore unisce tecnica e rapidità all’esperienza potendo vantare una lunga carriera nelle categorie professionistiche argentine.