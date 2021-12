Sport Motori: Carmine Gentile torna protagonista sulla scena automobilistica

Il pilota milanese dall’illustre passato sarà al via dello Special Rally Circuit by Vedovati Corse che si svolgerà all’Autodromo Nazionale di Monza il 4 e 5 dicembre. Gentile ha scelto la Hyundai i20 R5 curata dalla Friul Motor, sulla quale a leggere le note sarà Roberto Spagnoli. Di nuovo una vettura top per puntare dritto al ruolo di primo attore insieme a Duplex, il marchio leader nelle apparecchiature elettromeccaniche principale partner dell’esperto pilota di lungo corso. La gara si svolge sul tracciato ricavato all’interno del tempio della velocità, teatro del Gran Premio D’Italia di Formula 1, dove lo scorso 21 novembre si è assegnato il Campionato del Mondo Rally. Una carriera iniziata nel 1986 che ha visto Carmine Gentile sempre in posizioni di spicco e con auto di grande prestigio come la Lancia Delta Integrale gruppo A, iniziando dalla Fiat Ritmo e passando attraverso l’Opel e la BMW M3. Recentemente, nella stagione appena conclusa ha sviluppato con profitto la BMW 125 D in versione rally, con ottime soddisfazioni nella classifica di gruppo.