Laura Pinna del Tennistavolo Sassari si aggiudica il torneo nazionale Giovanile di Terni Under 13

La coppia sassarese ha prima vinto il derby in famiglia contro la formazione A, con Giuseppe Demontis e Maurizio Scanu)ì, autore del punto della bandiera nel 3-1 finale. Casu e Mereu si sono poi ripetuti contro l'Olimpicus Valverde di Catania, ripetendo il 3-1, con Gianmarco Mereu che ha chiuso imbattuto anche in questo secondo confronto. Invece il Tennistavolo Sassari A è stato sconfitto 3-0 dai padroni di casa dell'Ennio Cristofaro. Ha perso 3-0 anche la Monterosello Sassari contro lo Sport Club Etna. Nella A2 paralimpica riservata alla categoria 6-10 (in piedi) doppia sconfitta invece per la squadra sassarese: Lorenzo Sanna e Giovanni Battista Sanna hanno perso sia contro la Dilettantistica Olimpicus di Catania, sia contro l'Isola Peter Pan Roma. Sassari era rappresentata anche nella A gruppo 11 (disabilità intellettiva/relazionale) con la Monterosello: la matricola ha perso contro Mediterraneo Lombardo Bikes, Sport Club Etna e Paralimpica “Domenico Rodolico” di Mazara.

Fine settimana con più di un sorriso per gli atleti del Tennistavolo Sassari. La copertina spetta a Laura Pinna che al Torneo Nazionale Giovanile di Terni ha ottenuto una vittoria clamorosa e prestigiosa nella categoria Under 13. L'atleta del Tennistavolo Sassari era n. 6 del seeding, ma ha fatto saltare i pronostici superando nei quarti per 3-0 (14-12, 11-8, 11-6) la n. 3 Gioia Maria Picu (Alfieri di Romagna TT Edera), in semifinale per 3-2 (9-11, 11-9, 13-11, 6-11, 11-9) la n. 2 Alice Galli (Tennistavolo Vallecamonica) e in finale per 3-1 (11-7, 11-7, 9-11, 11-8) la n. 1 Marina Misceo (Circolo Tennistavolo Molfetta). Il direttore tecnico Mario Santona commenta: “Dopo tanto tempo un'atleta sassarese torna sul gradino più alto di un torneo nazionale giovanile. Siamo particolarmente contenti prima di tutto per Laura Pinna che ha strameritato la vittoria battendo tra quarti semifinale e finale le prime tre della classifica nazionale. Importante evidenziare che lo ha fatto cercando sempre di prendere l'iniziativa nel gioco e questo ci fa ben sperare per un costante miglioramento che la possa portare a diventare una giocatrice di livello.