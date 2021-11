E' tempiese il nuovo attaccante dell'Us Tempio

Viene chiamato dall’Olbia, in serie C, e gioca nel campionato Berretti dove si mette in luce con 9 gol. Per lui anche una presenza tra i professionisti con i bianchi. Nel 2018 ha una buona chance quando viene dato in prestito in serie D, alla Pro Sesto, ma un brutto infortunio non gli permetterà di giocare con continuità in Lombardia e poi a Lanusei, dove si trasferisce nella seconda parte della stagione. Nel 2019 riparte dalla Promozione e con la maglia del Luogosanto realizza ben 16 reti mettendosi in gara per il titolo di miglior cannoniere con Aloia (autore col Thiesi di 22 gol), che ritrova oggi come compagno di reparto Negli ultimi due anni ha militato in Eccellenza con la Kosmoto Monastir, mettendo a segno 5 reti nella prima stagione (poi interrotta per la pandemia) e 6 in questo 2021. Da oggi il giocatore sarà a disposizione del gruppo di mister Nativi.

Antonio Mossa, talentuoso attaccante tempiese classe ’99 è un giocatore dell’US Tempio e sarà da subito a disposizione per la stagione 2021/2022 di Promozione. Nato il 23 luglio del ‘99, attaccante tecnico e rapido, Mossa vestirà per la prima volta la maglia della sua città dopo un lungo percorso di crescita che l’ha visto mettersi in mostra nell’isola e non solo. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Civitas Tempio, viene chiamato a Sassari a vestire la maglia della Torres, in Allievi e poi Juniores; successivamente il passaggio al Calangianus, in Eccellenza. Con i giallorossi esordisce tra i dilettanti e raggiunge la finale playoff collezionando 18 presenze e 9 gol.