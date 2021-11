Pallavolo serie D: tris di successi della WebProject Sottorete di Alghero - Affermazione fuori casa

Dopo il primo set conquistato in maniera agevole per 16 a 25, la Sottorete si è rilassata e si è adeguata al gioco degli avversari. Questo ha portato ad un secondo tempo caratterizzato da molti errori , con gli algheresi che sotto, addirittura, per cinque a zero, nel secondo. Frazione poi rimontata e conclusasi per 16 a 25. Il terzo set invece si è giocato punto a punto fino alla fine e ha visto venir fuori l’esperienza dei giocatori della WebProject che ha chiuso sul 31 a 33 dopo una serie di azioni lunghissime che hanno messo alla prova entrambe le squadre.





Soddisfatto ma allo stesso tempo realista il palleggiatore Enrico Bud Granese "la partita è andata abbastanza bene anche se con la mancanza di qualche giocatore e qualche errore di troppo; dobbiamo sicuramente migliorare sulla tenuta mentale durante le partite perché abbiamo troppi alti e bassi . Regaliamo troppi punti agli avversari." Si è conclusa dunque la quarta giornata di campionato regionale di Serie D di pallavolo Maschile. La settimana prossima la web project Sottorete salterà la partita a causa di un positivo al Covid nella squadra avversaria. L’incontro si recupererà il prossimo anno.

La terza vittoria consecutiva della Sottorete nel campionato di serie D regionale di pallavolo, sabato scorso ha battuto per 0 a 3 la Maresport a Castelsardo, sta accreditando la tesi che la squadra sia una autorevole realtà del torneo con prospettive decisamente interessanti. A Castelsardo ha vinto la compagine che ha commesso meno errori.