Pareggio casalingo della Sassari Calcio Latte Dolce

Nella ripresa provano subito a rendersi pericolosi gli ospiti e il tiro di Angelilli viene parato da Carboni. Il Sassari Calcio Latte Dolce riprende in mano le redini del match e al 48’ arriva il vantaggio: Tony Gianni si avventa a tu per tu con Tocci, serve Cannas, che a porta vuota non sbaglia realizzando così il gol dell’1-0. Il Cynthialbalonga prova una timida reazione e sugli sviluppi di calcio di punizione il tiro di Franco si spegne alto di poco. Pochi minuti dopo il gol del vantaggio arriva la doccia fredda per i padroni di casa: Cannas si ferma ed è costretto al cambio. Il Sassari Calcio Latte Dolce continua a premere il piede ssull’acceleratore alla ricerca del 2-0: alla mezz’ora Nurra serve Grassi, l’attaccante originario di Sorso si libera per il tiro, ma la conclusione termina a pochi centimetri dal palo. Pochi minuti dopo un’occasione per parte: prima Alessandro ci prova dal limite e Carboni para a presa sicura, poi Grassi, dopo una serie di rimpalli tira alto da posizione favorevole.





Il Cynthialbalonga, anche in virtù dei cambi fatti da mister Tiozzo, si riversa in avanti e all’87’ arriva la beffa per i biancocelesti: tiro apparentemente innocuo di Angelilli, che viene deviato da Patacchiola e si insacca all’angolino (1-1). Nei restanti minuti le due squadre provano a portare a casa i 3 punti, ma le difese non si fanno cogliere impreparate e il match termina sul punteggio di 1-1.





Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni; Pireddu, Medico, Patacchiola, Bilea; Gianni, Cabeccia, Piga (26’ st Marcangeli); Cannas (9’ st Nurra), Bartulovic (35’ st Altea), Grassi.

A disposizione: Carta, Di Marco, Salvaterra, Cassini, Piredda, Tedde.

Allenatore. Pierluigi Scotto.





Cynthialbalonga: Tocci; Franco (15’ st Ferlicca), Di Emma, Allegra (39’ st Colacicchi), Pompei (15’ st Roberti); Di Cairano, Luciani (19’ st Sevieri); Angelilli, Nanni, Barbarossa; Alessandro.

A disposizione: Santilli, De Mutiis, Manzo, Esposito.

Allenatore: Tiozzo

Marcatori: Cannas 48’, Angelilli 87’

Angoli: 3-2

Ammonizioni: Pompei (CA), Cabeccia (SLD), Pireddu (SLD), Di Cairano (CA)

Recupero: pt 1’, st 4’

