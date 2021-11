Cagliari beffato nel finale - uno a uno contro la Salernitana

Si comincia con il primo pallone giocato da Joao Pedro. Gli uomini di Mazzarri son subito aggressivi come aveva richiesto lo stesso mister in conferenza stampa. La partita nei primi minuti è gestita in maniera aggressiva da entrambe le squadre che hanno paura di sbagliare e lottano su ogni pallone con vigore. Col passare dei minuti il Cagliari guadagna metri stando spesso oltre la propria metà campo a provare ad assediare la difesa della Salernitana. I rossoblu attaccano ma fino alla metà del primo tempo non riescono a trovare la via della rete. La partita si mantiene lenta e aggressiva per tutto il resto del primo tempo senza emozioni, a parte un colpo di testa al 46’ di Joao Pedro che ha impegnato leggermente Belec, ma conclusosi con ben tre minuti di recupero frutto di un primo tempo all’insegna di falli tattici e diverse interruzioni di gioco.





Il secondo tempo inizia con la Salernitana subito pericolosa in attacco. I rossoblu reagiscono subito attaccando insistentemente per i primi dieci minuti. Al 58’ il Cagliari intensifica le azioni offensive andando vicino al vantaggio con Joao Pedro con un colpo di testa. Il pubblico incita e i rossoblù attaccano. Il clima della gara è teso con le due squadre sempre aggressive. La gara non si sblocca e i minuti passano inesorabilmente per entrambe le squadre. Al 73’ i rossoblù trovano il vantaggio con una rete segnata da Pavoletti nel giorno del suo 33esimo compleanno. Palla rasoterra di Joao Pedro verso il primo palo e a due passi da Belec Pavoletti segna il vantaggio per il Cagliari. I rossoblù controllano la gara e la Salernitana non ha le forze per impensierire i ragazzi di Mazzarri. Verso la fine della gara, invece, la Salernitana sembra provare ad impensierire i rossoblù che si chiudono in difesa. Al 90’ Bonazzoli trova un goal al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo fulminando Cragno e gelando lo stadio. Dopo cinque minuti di recupero diventati, per le svariate interruzioni, sette, si conclude il match tra accese polemiche e nervosismo diffuso.





Una partita dura che ha mostrato un Cagliari determinato e desideroso di far punti ma disattento nei minuti finali; errori che contribuiscono a relegarlo a fanalino di coda della classifica. Il prossimo impegno sarà contro il Verona, una delle rivelazioni della stagione, al Bentegodi martedì 30 novembre alle 20 e 45 durante il turno infrasettimanale. (p.t.)

Era una partita fondamentale per rilanciare una stagione per ora pessima. I rossoblu erano chiamati ad una prova convincente. La vittoria non è arrivata i rossoblu sono stati beffati nel finale da una rete di Bonazzoli che ha portato la gara sul risultato finale di uno a uno.