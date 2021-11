Trasferta insidiosa a Castelsardo per la WebProject Sottorete: in campo i veterani





La compagine algherese non ha potuto disputare la prima partita in casa la scorsa settimana per indisponibilità della palestra. In quell’occasione avrebbe dovuto affrontare la Punto volley per la terza giornata di campionato. Per la partita di sabato qualche assenza tra i giovani, ma il coach Guido potrà contare sui giocatori più esperti.





Stefano Ogno, presidente della squadra, appare fiducioso: "La squadra si sta allenando con determinazione, anche sulla spinta delle ultime due vittorie ottenute. Quella di sabato sarà una partita impegnativa ma i ragazzo stanno vivendo questa esperienza con lo spirito giusto che consente loro di affrontare qualsiasi ostacolo con la determinazione necessaria".





L'incontro si potrà seguire sulla pagina facebook della Polisportiva Sottorete Alghero.

Sabato 27 novembre alle 16 e 30 la Sottorete di volley sarà impegnata a Castelsardo nella palestra della ASD Maresport per il turno del campionato regionale di Serie D di pallavolo.