Dinamo Women: a Tenerife per continuare a crescere

Adesso ci aspettano tre impegni tosti, tutti fuori casa, con Tenerife, Venezia e Bourges ma sappiamo che sono sfide che aiuteranno a essere più dure sia mentalmente sia fisicamente e affrontare al meglio quelle alla nostra portata”. Tenerife si è dimostrato un avversario ostico anche all’andata: “Nella partita giocata al PalaSerradimigni abbiamo disputato uno dei migliori primi tempi in Eurocup, insieme a quello con Friburgo _ricorda il tecnico isolano_. La vittoria su Moncalieri di sabato ci ha dato ulteriore fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi e nelle nostre potenzialità. Andiamo a Tenerife per continuare a lavorare su determinati dettagli in cui dobbiamo migliorare, soprattutto difensivamente. Andremo lì a dare battaglia”. Le Women sono partite verso le Isole Canarie senza Jessica Shepard, rimasta in Sardegna per recuperare dall’infortunio occorso nella sfida con Moncalieri: la giocatrice americana sarà rivalutata dallo staff biancoblu nei prossimi giorni. Ieri sera al termine dell’allenamento una delegazione del Commando ha fatto visita alle Dinamo Women, come attestato di sostegno dopo il buon inizio di stagione: lo storico gruppo di tifo organizzato, da oltre un decennio al fianco della Dinamo, ha regalato alla squadra e allo staff le maglie con lo skyline della città di Sassari.

Dopo la bella vittoria casalinga su Moncalieri in campionato le Dinamo Women sono pronte a buttarsi nel tour de force che le vedrà impegnate in tre trasferte ostiche: questa mattina Cinzia Arioli e compagne sono partite verso Tenerife dove domani, palla a due alle 19:30, affronteranno la compagine spagnola nel Game 5 di EuroCup Women. Giovedì le sassaresi torneranno sull’isola per poi raggiungere, nella giornata di sabato, Venezia dove domenica affronteranno le campionesse d’Italia al Taliercio (palla a due alle 18). Le ragazze di coach Antonello Restivo resteranno dunque nello Stivale e lunedì raggiungeranno Bourges dove disputeranno l’ultima sfida di coppa mercoledì 1° dicembre (palla a due alle 20). Coach Antonello Restivo commenta così gli imminenti impegni delle sue Women: “Andiamo a Tenerife con la voglia di continuare questo percorso di crescita che stiamo facendo, piano piano stiamo mettendo dei tasselli importanti -soprattutto mentali- che ci aiuteranno anche in partite come quelle di Tenerife che si annuncia molto dura.