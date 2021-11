Sassari: campionati sardi di padel "Abinsula" - Operativi i tabelloni

Nel doppio femminile il prossimo turno vedrà contrapposte Mirtillo Patrizia (2.4)-Solinas Giulia (3.2) a Venneri Cristina (NC)-Solinas Franca (NC) mentre per stabilire chi sfiderà la coppia formata da Carta Cristina Francesca (3.3)-Dessolis Daniela (NC) si dovrà aspettare all’esito dell’incontro tra Serra Daisy (NC)-Carmelita Stefania (NC) e Carboni Chiara Maria (3.3)-Piu Gabriella (NC). Nel doppio maschile Bassu Roberto (NC)-Piras Davide (3.4) incontreranno Di Mauro Vincenzo (NC)-Bassu Paolo (NC), mentre la coppia formata da Scintu Alessandro (3.2)-Albano Alessandro (3.3) dovrà attendere la sfida tra le coppie Pinna Marco (3.2)-Sciarra Franco (NC) e Michele Esposito (NC)- Ferdinando Genovesi (NC). Scorrendo il tabellone del doppio maschile troviamo il match tra Ruiu Francesco (NC)-Monte Cristiano Gennaro (3.1) e Giuseppe Meloni (NC)-Pietro Saba (NC), quello che vede davanti Lai Gianmario (NC)- Piseddu Roberto (NC) e Panu Alessandro (3.4)-Arru Michele (3.4). La coppia formata da Zucca Antonio (2.4) e Manunta Salvatore (4.1) sfiderà la vincente tra Occhioni Gianpiero (NC)-Pesapane Alessandro (NC) e Razzuoli Luciano (NC)-Columbano Antonio (NC). Nell’ultimo incontro del tabellone Cavalieri Marco (NC)- Accardo Andrea (NC) si troveranno davanti a Stangoni Pier Nicola (3.4)-Soro Luca (NC). Nel doppio misto la coppia formata da Greco Ines (NC)-Casula Matteo (2.3) sfiderà Piu Gabriella (NC)-Bassu Paolo (NC), mentre Masala Cinzia (NC)-Panu Alessandro (3.4) dovranno attendere l’esito della partita tra Uckmar Letizia (NC)-Gambino Giuseppe (3.4) e Venneri Cristina (NC)-Cardin Giuseppe. Altra sfida invece tra Lavosi Antonella (NC)-Lai Gianmario (NC) contro Carmelita Stefania (NC)-Zucca Antonio (2.4). Dall’incontro tra Diletti Assia (NC)-Genovesi Ferdinando (NC) e Carta Cristina (NC)-Bassu Roberto (NC) verranno fuori gli sfidanti della coppia formata da Serra Daisy (NC) e Gallardo Tomas (2.3). Le gare verranno disputate nell’arco di questa settimana, le semifinale e finali sono previsti il 27 e 28 novembre. Chi si aggiudicherà l’ambito titolo sardo si spartirà un montepremi di 1.800 euro.

Si sono definiti i tabelloni finali dei primi campionati sardi Assoluti di padel targati Abinsula. Organizzati dal Circolo Cupra Padel di Sassari, dopo una settimana di partite disputate nei magnifici campi all’interno della struttura dello Sporting Club via Milano 26, si conoscono i nomi dei Non Classificati che in questa settimana andranno sfidare i Classificati FIT.