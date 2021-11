Pallacanestro Alghero Costruzioni Valentino sconfitta dalla Basket 90 Sassari per 47-67

All. Mastropietro. Basket 90: Pinna 4, Matu, Mulas 9, Pozzo 6, Usai 13, Villani 9, Cadoni 4, Augias 12, Cossu 2,Scanu 4, Fara 4. All. Doro Parziali 7-13, 12-19, 18-17,10-18 Arbitri Testoni e Tarrasco Scuola Add. Pall. Alghero: Sini 2, Squintu , Galluccio D.7, Chiavetta 4, Atanasio, Imbrea, Galluccio F. 28, Caria,Caneo 7, Natoli, Sannia .

Gara difficile quella con il Basket 90 , affrontata a corrente alternata a tratti con il giusto piglio e in altre occasioni con poca sicurezza e determinazione nelle scelte dalle ragazze di Coach Mastropietro. In tutto il gruppo cresce la consapevolezza di un miglioramento costante, gara dopo gara, e soprattutto non si molla fino alla fine. Da segnalare una gran partita in fase di realizzazione della capitana Gallucccio Fabiana autrice di 28 punti.