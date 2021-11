Cagliari: pareggio per due a due a Sassuolo - un punto prezioso su un campo difficile

L’inizio della gara è intenso, le due squadre corrono a mille e cercano dai primi minuti di trovare un’occasione da rete per sbloccare l’incontro. Al 7’ Cragno salva il Cagliari dopo una conclusione ravvicinata di Frattesi in area. Al 13’ Scamacca sbaglia un’occasione da goal, dopo essere stato servito con un cross rasoterra, spedendo la palla sopra la traversa della porta dei rossoblu. I ritmi si mantengono alti con entrambe le squadre decise a segnare il prima possibile. Intorno al 25’ si sono succedute due azioni una per squadra che hanno portato le due squadre vicine al vantaggio. Ceppitelli va vicino alla rete da colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo per i rossoblu che colpisce la parte alta della traversa. Al 37’ Scamacca con un rasoterra sul palo sinistro difeso da Cragno segna l’uno a zero per il Sassuolo. Al 39’ i rossoblu reagiscono con una rete spettacolare di Keita che segna in rovesciata dopo un cross di Nandez dall’out di destra riportando la gara in parità. Risultato invariato alla fine del primo tempo.









Il secondo tempo inizia in maniera più statica. Al 50’ dopo una fiammata offensiva del Sassuolo, Lycogiannis stende Frattesi in area di rigore causando un rigore successivamente segnato da Domenico Berardi che porta il Sassuolo nuovamente in vantaggio. Al 54’ Frattesi colpisce con un pestone Joao Pedro in area di rigore che porta ad un rigore per il Cagliari realizzato da Joao Pedro che riporta la gara in parità. La prima metà del secondo tempo si surriscalda nonostante le basse temperature per vari interventi aggressivi tra i giocatori delle due squadre. Falli che portano l’arbitro a comminare diversi cartellini gialli in campo e due rossi per dei componenti delle due panchine. Al 79’ Cragno salva il Cagliari su una conclusione potente di Defrel ad incrociare da sinistra a destra in area di rigore. La partita si conclude dopo quattro minuti di recupero per due a due.





Il Cagliari ha mostrato buone giocate e una buona grinta nonostante il doppio svantaggio. Ora bisogna pensare alla prossima finale quella di venerdì 26 settembre quando all’Unipol Domus arriverà la Salernitana per uno scontro salvezza importante per il destino del Cagliari di Mazzarri. (p.t.)

Cagliari reduce da quattro sconfitte consecutive e ultima in classifica era chiamata oggi a fare punti. Come ha detto Mazzarri ieri in conferenza stampa “questa per il Cagliari è come una finale di champion’s league”. Ebbene la finale di oggi ha portato un punto essendosi conclusa per due a due.