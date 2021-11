Pareggio casalingo del Latte Dolce ma confortato da un'ottima prestazione

Nella ripresa parte meglio l’Insieme Formia: Zonfrilli si trova a tu per tu con Carboni, ma l’estremo difensore sassarese è abile a strappare la palla dai piedi dell’attaccante laziale. Nel secondo tempo, dopo l’azione di Zonfrilli, le due squadre giocano un match con poche occasioni da gol e al 65’ il punteggio rimane fermo sull’1-1. Al 77’ arriva la miglior occasione per i sassaresi: Grassi sfrutta un disimpegno sbagliato di Gargiulo e si ritrova solo davanti al portiere, ma non riesce a trovare la rete del vantaggio. I due allenatori provano a inserire forze fresche per provare a ottenere i 3 punti, ma nei 15’ minuti finali non si registrano occasioni degne di nota e il match termina sull’1-1. Questo il commento di mister Pierluigi Scotto: "Abbiamo fatto una grande gara, soffrendo solo in alcune situazioni nei minuti finali del primo tempo: per il resto abbiamo sempre fatto la partita e sono contento della prestazione dei miei ragazzi. Con maggior concretezza, avremmo potuto portare a casa anche l'intera posta in palio".





Insieme Formia: Zizzania, Bozzaotre, Gentile, Niang (17’ st Durazzo), Ioio, Pirolozzi, Di Vito (34’ st Baglione), Gargiulo, Simonetti, Zonfrilli (17’ Mincione), Camilli.

A disposizione: Mancino, Tramonto, Padovano, Pelypenko, De Simone.

Allenatore: Luca Starita





Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni; Pireddu, Bilea (34’ st Di Marco), Medico, Patacchiola; Gianni (23’ st Marcangeli), Cabeccia, Piga; Grassi; Bartulovic, Cannas.

A disposizione: Carta, Salvaterra, Cassini, Piredda, Nurra, Altea, Palmas.

Allenatore: Pierluigi Scotto

Marcatori: 14’ Cannas (SLD), 33’ Ioio (IF)

Ammoniti: Gianni (LD), Niang (IF), Cannas (LD), Gentile (IF) Recupero: pt 3’, st 6’

Al 14’ arriva però il vantaggio del Sassari Calcio Latte Dolce con Cannas, che sfrutta l’errore di Gargiulo e supera Zizzania per lo 0-1. Al 28’ il Formia si rende pericoloso con Zonfrilli, ma la difesa ospite salva sulla linea e si rimane sullo 0-1. Alla mezz’ora continua il forcing dell’Insieme Formia e al 33’ arriva il pareggio dei padroni di casa, che sfruttano una ribattuta e trovano il gol dell'1-1 con Ioio. Pochi minuti dopo la rete dell’Insieme Formia, Cannas viene atterrato in area, ma l’arbitro lascia proseguire il gioco. Al 42’ grande occasione per i padroni di casa, che su una punizione dal limite colpiscono il palo con Camilli, mentre nel recupero ci provano prima l'ex Torres e poi Pirolozzi, ma le conclusioni degli attaccanti dell’Insieme Formia non trovano il fondo della rete e si va all’intervallo sul punteggio di 1-1.