Domenica all'ora dell'aperitivo il Cagliari incontrerà il Sassuolo - Mazzarri: contro il Sassuolo è come una finale di champion's league

L'attuale posizione in classifica, ultimi, è già abbastanza pesante. “Ai ragazzi dopo la sconfitta con l’Atalanta - dice il mister - ho detto di fare conto che ci sono ancora tante partite da affrontare. Ora pensiamo al Sassuolo. Queste due settimane ho cercato di fare un lavoro in un certo modo. Il campionato inizia adesso. Aggiunge che "siamo noi i primi tifosi, i giocatori devono solo pensare a giocare. Qui conta solo il Cagliari, io vigilerò in questo senso: tutti devono dare il massimo per questa maglia, se vedrò il contrario non ci metterò un secondo a metterli fuori. Tabelle? Per me la prossima partita è la finale di Champions League, a partire da domani con il Sassuolo. Noi dobbiamo pensare che abbiamo la squadra più forte del campionato, affrontarla in maniera feroce in fase difensiva. Non voglio pensare che siamo fuori casa, ma solo quando siamo in casa e sfruttare il nostro pubblico".





Sulla pausa delle nazionali appena conclusa afferma: "Detesto queste soste della Nazionale in cui vanno via tutti, ma i 7-8 che hanno lavorato con me hanno lavorato a mille. Sicuramente per loro sarà stato utile questo lavoro, purtroppo le soste delle nazionali ci rendono difficile il fare tattiche e lavorare tutti insieme. Gli uruguaiani hanno fatto il primo allenamento ieri ed erano stanchi dal viaggio. E domani si gioca. Se quattro giocatori importanti arrivano tardi è difficile fare tattica, perché non si possono fare mille prove. Poi dico che i ragazzi come me si sono stancati di non raccogliere punti".





Mazzarri conclude dicendo che «Le tabelle non sono mai esistite, domani c’è il Sassuolo e sarà come una finale di Champions League. A volte il risultato arriva quando non te lo aspetti, dobbiamo pensare a vincere la prossima. Se guardate le partite con la Roma o la Fiorentina, che sono molto forti, abbiamo fatto due partite opposte. Contro la Lazio grande partita e meritavamo di vicnere, dobbiamo affrontare il Sassuolo in maniera feroce, sviluppare al meglio il gioco e fare gol. In casa il pubblico ci da una spinta in più, ma domani conta solo vincere». (p.t.)

I rossoblù affronteranno domani il Sassuolo alle 12 e 30. Bisogna ricomporre le idee dopo la pausa delle nazionali e l’ennesima sconfitta in campionato con l’Atalanta e una prima parte di campionato mediocre dei sardi. Il tecnico Walter Mazzarri presenta la sfida contro il Sassuolo, sfida da non sbagliare per non continuare a sprofondare negli abissi della classifica.