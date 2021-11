Sport Amatori Rugby Alghero: il pacchetto di mischia si rinforza - E' arrivato Finny

Ha fatto il suo ingresso nell’Amatori in tempo per la presentazione ufficiale, tenutasi in centro storico ad Alghero, nella sala del mercato civico, mercoledì 17 Novembre scorso. Vaingalo Fine. Finny per gli amici, è un giovanissimo atleta, classe 2003, tongano di nascita ma proveniente dalla Nuova Zelanda. Distintosi nei vari campionati sportivi studenteschi neozelandesi, ha giocato nell’ultima stagione con il St Thomas of Canterbury College di Christchurh; nello scorso settembre è stato selezionato per il camp Under 19 della franchigia dei Crusaders. Grande entusiasmo e un sorriso contagioso, Vaingalo è pronto a mettere la sua esperienza a servizio del club algherese. I suoi 186 cm per 104 kg di peso, contribuiranno a migliorare ulteriormente il pacchetto di mischia giallo rosso. “Sono lusingato di essere qui ad Alghero - dichiara Vaingalo Fine - non vedo l’ora di scendere in campo, per dare supporto al team. Ho trovato un gruppo molto affiatato, disponibile e accogliente” Vaingalo Fine potrebbe avere il suo esordio già domenica 21 Novembre 2021 contro il Biella Rugby.