Sulla pista di Levante si corre il Trofeo Inverno Moto

Categorie 600, Open, 300SS con suddivisione in Pro, Ama e Rookie grazie alla collaborazione di EMG Eventi. La pista barese tornerà, dunque, ad ospitare il classico evento dedicato alle moto che, ogni anno, ha visto protagonisti nomi dal calibro internazionale; anche quest'anno all'Autodromo di Binetto sarà presente Yari Montella campione europeo Moto2 nel 2020 e pilota del campionato mondiale Moto2 nel 2021. All'appuntamento anche l'eccellente e forte pilota Luca Pedersoli e il noto influencer e pilota di riferimento nel National Trophy nel 2021 Luca Salvadori. Presenti anche: il detentore del record a Binetto, realizzato nelle qualifiche del 2005 in 46”9, Cosimo Di Viccaro e l'esperto pilota locale Domenico Colucci. Oltre al sano e adrenalinico agonismo, il Trofeo Inverno Moto sarà anche un appuntamento carico di emozione.





In occasione, infatti, del decimo anniversario della scomparsa del campione Moto GP Marco Simoncelli, il sabato alle ore 16, gli organizzatori e Safe & Emotion presenteranno un elaborato realizzato dai writers della Cattedra di Illustrazione Scientifica dell'Accademia Belle Arti di Bari, sul muro della curva intitolata proprio al grande Sic; presente alla manifestazione Kate Fretti, in rappresentanza della Fondazione Marco Simoncelli. Domenica 21, invece, è previsto uno show con la Ducati biposto, grazie a Dario Marchetti, responsabile Ducati Riding Experience e la collaborazione della concessionaria Ducati Red Passion di Bari. Alle diverse iniziative, tra cui anche quelle FMI dedicate agli appassionati, saranno presenti ospiti, autorità e partner. Esaltante il commento del Presidente FMI Giovanni Copioli, coinvolto direttamente nell'evento: “Il Trofeo Inverno Moto è una lunga ed entusiasmante tradizione di successo, non a caso da questa importante manifestazione sono passati campioni del calibro di Rossi, Biagi e Capirossi.





Sono certo che quest'edizione sarà un successo per il Trofeo e per l'Autodromo del Levante. Rivolgo, dunque, un sentito ringraziamento al sempre dinamico manager Ivan Pezzolla, ai soci del Motoclub Ralph de Palma e al Comitato Regionale della Puglia. Sono certo che questo Trofeo sarà il primo passo verso una nuova stagione di grandi successi per la Puglia motociclistica”. Alle parole del Presidente FMI si accompagnano anche quelle entusiaste del rider Moto GP Michele Pirro: “Per me il Trofeo Inverno è una grande emozione perché sono state le gare che ho fatto quando ho iniziato. Quindi sono contento che, dopo tanti anni, ritorna questa competizione. Il Trofeo Inverno è stato per me il lancio alla mia carriera per arrivare al Moto GP e spero che qualcuno dalla Puglia possa arrivare al Moto GP”.

