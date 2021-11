Sport Alghero: una play argentina alla corte della Mercede

L' ASD Mercede Basket Alghero annuncia l'approdo in maglia azzurra dell'atleta Gianella Espedale, playmaker argentina classe 2005 che arriva dal club Centro Espanol ed è il playmaker della nazionale argentina under 16 che si è qualificata ai mondiali U17 che si terranno nel 2022 in Ungheria. L' atleta parteciperà ai campionati di categoria U17 Elite e U19Elite e sarà aggregata alla serie B.