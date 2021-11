Oristano: grande prestazione degli atleti dell'Astroclub Alghero di Taekwondo

Buonissimo il risultato delle due sorelle Ferrari, Giorgia ed Arianna che con una gara ottima portano a casa, rispettivamente un argento ed un oro, perché giunti in una categoria estremamente difficile. Anche i risultati di Viola e Carlo sono da valutare molto buoni perché, entrambi sono alla prima gara e, si allenano da appena un mese, e solo grazie al loro grande impegno e disponibilità hanno raggiunto un ottimo livello. L’analisi della Presidente Luigia Daga mette in risalto la grande volontà dei ragazzi in gara, allenatisi con grandi sacrifici per le rigide norme imposte e per la difficile situazione logistica, riuscendo a fare un percorso di crescita personale di grande valore morale che è la filosofia inculcata negli anni dal loro storico maestro Andrea Corona. Prossimi appuntamenti per l’Astroclub sono i campionati regionali di combattimento il 12 dicembre e, per lo staff tecnico il corso di alto livello per la formazione supplementare con l’egida del Coni i prossimi 27 e 28 novembre.

Si è svolta a Oristano la gara di "forme" di Taekwondo. L’A.S.D. Astrclub di Alghero era presente con sei atleti in gara. I cadetti; Rita Hiseni Furesi e Viola Serra e gli Juniores Ferrari Arianna e Giorgia; Francesco Fois e Carlo Pinna. Le prestazioni dei giovani atleti riuscivano a portare a casa la coppa per la prima società qualificata nella categoria Juniores. Tra le prestazioni della squadra dell'Astroclub spiccano i due ori di Rita e Francesco che ripetono le lusinghiere prestazioni nella gara online “Circuito nazionale Coppa Chimera” entrambi in serie “A” e, in particolare, Francesco Fois che con questa gara migliora il suo terzo posto nelle prestigiosa gara nazionale.