Alghero: prestigiosa convocazione di Roberto Deligios con i Diables di Barcellona

“Una chiamata inaspettata e gradita, per un giocatore che ho avuto il piacere di allenare - ha dichiarato Luca Nurra, ex capitano e ex Allenatore dell'Amatori - Ho sempre sostenuto Roberto nella sua crescita, anche perché ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla nostra maglia ed ha un innato desiderio migliorarsi; sono orgoglioso per questa sua grande opportunità.” “È un giocatore con grandi potenzialità e nutro per lui una grande stima. Spero che sia uno stimolo per i nostri ragazzi e per i giovani desiderosi di entrare a far parte della nostra famiglia” - ha commentato così il Presidente Franco Badessi Mercoledi 17 Novembre 2021, alle ore 16:30 italiane, si potrà seguire la diretta della partita Toyota Cheetahs vs Barcelona su www.goltelevision.com Sempre mercoledì 17 Novembre, alle ore 18:00 nella sala del mercato civico di Alghero, la società Amarori Rugby Alghero sarà ospite del Sindaco Mario Conoci per la presentazione della squadra per la stagione sportiva 2021-22; saranno presenti anche rappresentanti delle Istituzioni locali e delle aziende sponsor del club algherese.