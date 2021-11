Sport Volley Alghero: la WebProject Sottorete vince in trasferta

La squadra algherese la sua la seconda partita del campionato di serie D regionale vincendo fuori casa contro la Gymland ad Oristano. L'incontro si è concluso 0 a 3 per i catalani. L'incontro è stato più combattuto e sofferto di quanto il risultato non faccia pensare. Il primo set infatti si è concluso con un facile 25 a 10 per le WebProject ma il secondo si è rivelato più insidioso. La squadra di casa ha dato filo da torcere agli ospiti chiudendo il set sul 19 a 25. Al terzo ed ultimo set gli algheresi riprendono le redini del gioco e chiudono la partita . Una segnalazione va fatta per Pierluca Tanda ,migliore in campo dei catalani, autore di dieci punti. " Mi sono sentito molto più sereno nel mio nuovo ruolo - dice il giocatore - la partita è stata giocata bene anche se dobbiamo migliorare determinati aspetti specialmente nei palloni semplici e giocate poco pulite. Siamo una squadra affiatata e che si diverte dentro e fuori dal campo.” Prossimo appuntamento per la Sottorete sabato 20 novembre ad Alghero contro la Asd Punto Sassari Volley.