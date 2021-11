L'Amatori Rugby sconfitta a Parabiago

Tabellino Rugby Parabiago vs Amatori Rugby Alghero 33-13 (21-6) .

Marcatori: 1’ cp. Cipriani (0-3), 13’ m. Fusco tr. Grillotti (7-3), 31’ m. Spinelli tr. Grillotti (14-3), 35’ cp. Ciprani (14-6), 41’ m. Spinelli tr. Grillotti (21-6), 44’ m. Fusco (26-6), 70’ m. Canulli tr. Cipriani (26-13), 75’ m. Fulciniti tr. Grillotti (33-13)





Rugby Parabiago: Grillotti, Leorato (64’Torchia), Calosso, Schlecht (65’ Durante), Ceaprazaru, Sanchez (65’ Grassi), Coffaro, Mikaele, Dell’Acqua, Spinelli (58’ Maggioni), Volta, Rizzato, Polio (58’ Corbetta), Fusco (58’Fulciniti), Diez (58’ Strada).

Allenatore: Mamo M.





Amatori Rugby Alghero: May, Bombagi, Gastaldo, Alvarado, Delrio, Cipriani, Iozzo ( 64’ Peana), Lo Pilato, Calabrò, Ilei, Ferrarese (61’Gabbi), Macchioni, Marchetto, Cataldi (49’ Salaris)

Allenatori: Marchetto e Cipriani.





Arbitro: Primiero F. AA1. Sgura AA2 Vinci





Cartellini: Giallo 39’ Marchetto (Amatori Rugby Alghero), Giallo 70’ Alvarado (Amatori Rugby Alghero)

Calciatori: Grillotti (Rugby Parabiago) 4/6; Cipriani 3/4 (Amatori Rugby Alghero)

Note: Giornata piovosa, campo pesante, 500 spettatori circa.

Player of the Match: Fusco Flavio (Rugby Parabiago)

Punti conquistati in classifica: Rugby Parabiago 5; Amatori Rugby Alghero 0.

Seconda battuta d’arresto per Amatori Rugby Alghero che, nel recupero della prima giornata del Campionato Nazionale di Serie A, esce sconfitta dal Rugby Parabiago con il risultato finale di 33-13. Scesi in campo con pacchetto di mischia rimaneggiato, a seguito dell’indisponibilità di alcuni giocatori infortunati, per i giallorossi non è stato facile tener testa ai rossoblù del Parabiago, anche a causa di un arbitraggio non sempre parziale. “Quando si è sconfitti non si è mai soddisfatti, ma posso affermare che la prestazione dei nostri ragazzi è stata come sempre di carattere e tutti hanno mostrato dei miglioramenti sul piano tecnico e strategico, rispetto alla prestazione della scorsa settimana. Usciamo dal campo fiduciosi e vogliosi di progredire ulteriormente in previsione delle prossime partite”, ha dichiarato al termine della partita il Coach Giovanni Marchetto.