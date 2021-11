Sport Amatori RugbyAlghero: domenica a Parabiago per il recupero

Domenica 14 novembre l'Amatori Rugby Alghero volerà in trasferta, per recuperare la prima partita del Campionato Nazionale di Serie A maschile, prevista per lo scorso 17 ottobre e rinviata per le note vicissitudini legate ai trasporti aerei Al «Venegoni-Marazzini » l’Amatori Rugby Alghero, reduce da una vittoria a Genova e dalla sconfitta nelle mura amiche contro il forte CUS Torino, affronterà il Rugby Parabiago, sconfitto domenica scorsa dal Rugby Milano. “Domenica scorsa abbiamo affrontato una squadra, quella del CUS Torino, ben attrezzata in ogni reparto, con uno staff tecnico e con giocatori che lavorano insieme da anni, e che al Maria Pia ha dimostrato di essere una delle candidate per la promozione” – ha dichiarato il Direttore Generale Luigi Troiani - “Siamo consapevoli di avere gruppo molto valido, ma che ha bisogno di tempo per amalgamarsi; in questo senso, continueremo a lavorare intensamente, come abbiamo fatto in questo inizio di stagione. Dobbiamo focalizzarci sulla nostra prestazione, individuale e collettiva, al fine di migliorare settimana dopo settimana; sono certo che domenica i ragazzi scenderanno in campo, come sempre, per continuare insieme questo percorso di crescita”.