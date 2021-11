La Porto Cervo Racing alla cronoscalata di Tandalò - Per onorare Nicola Imperio

“È un piacere immenso, oltre che un onore, essere al via della Cronoscalata di Tandalò”, dice Rachele Somaschini, “per me non è solo una partecipazione, ma una gara a cui tengo particolarmente per tutti i bei ricordi che porterò per sempre nel cuore da quando, nel 2018, fui coinvolta da Nicola Imperio per fare approdare #correreperunrespiro in Sardegna. Ricordo che è stata la mia seconda gara su terra ed è proprio in quella occasione che mi sono innamorata dei fondi sterrati. Essere al via nel 2021 con una vettura R5, con al fianco Maddalena, una delle persone a cui sono più legata e con il ricordo di Nicola sempre nel cuore, sarà un'emozione speciale. Avrei tanto voluto che lui fosse stato con noi a vedere Michela debuttare su una macchina da rally, ma purtroppo la vita ci riserva anche grandi dolori costringendoci a rinunciare alle persone più importanti ma, tengo molto a ringraziare le persone che portano avanti i suoi valori e i suoi desideri. Per questo il Trofeo #correreperunrespiro resta in Sardegna dando un seguito a quanto cominciato con Nicola a sostegno dei progetti della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica”.





Anche quest'anno la Cronoscalata di Tandaló supporta la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica con la campagna #correreperunrespiro. “Probabilmente venerdì 12 novembre, a Buddusò, in occasione delle verifiche”, conclude la co-pilota Maddalena Mureddu, portacolori della Porto Cervo Racing, “ci sarà la possibilità di sostenere i progetti della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. Vogliamo ringraziare Giovanni Schintu che nel 2021 ha portato avanti il Trofeo #correreperunrespiro con il Campionato Slalom e, in qualche modo, ha fatto le veci di Nicola, che in modo assolutamente silenzioso, però concreto, ha aiutato la Fondazione. Comunicheremo la cifra che è stata raccolta nel corso del 2021 durante la Cronoscalata di Tandalò e sarà questo un piccolo ringraziamento per Giovanni, una persona valida che merita”. Anche i portacolori della Porto Cervo Racing Gabriele Angius e Sergio Deiana condivideranno nuovamente l'abitacolo in occasione della Cronoscalata di Tandalò-Memorial Nicola Imperio. L'equipaggio ogliastrino sarà al via della quinta edizione della gara a bordo di una Mitsubishi Lancer Evo IX.





Insieme hanno corso quattro edizioni del Rally d'Ogliastra organizzato dalla Porto Cervo Racing e, nel 2017, la prima edizione su terra del Rally del Vermentino. E proprio in una gara su fondo sterrato, condivideranno nuovamente l'abitacolo Gabriele Angius e Sergio Deiana. Nel weekend, i portacolori della scuderia Porto Cervo Racing saranno al via della Cronoscalata di Tandalò-Memorial Nicola Imperio, a bordo di una Mitsubishi Lancer Evo IX (Colombi Racing Team). “Nel 2017 avevo partecipato alla Cronoscalata di Tandalò e mi ero divertito tantissimo”, ha detto il pilota Gabriele Angius, “e quest'anno ho deciso di partecipare insieme all'amico Sergio”. “Ringrazio Gabriele per la fiducia”, ha commentato il co-pilota Sergio Deiana, “che per l'ennesima volta si affida a me come suo co-pilota”. Le gare in programma della Cronoscalata di Tandalò (Buddusò) sono tre, con la connessione finale al Manscione.





Tandalò sarà l’ultima gara del Campionato Italiano Velocità su Terra, è anche iscritta al Campionato Italiano Velocità Fuoristrada (non verrà assegnato nessun punto), ma la vera anima di questa manifestazione è la Gara Atipica Sperimentale. La conclusione della manifestazione sarà il Manscione finale, un 'tutti contro tutti' dove i migliori di ogni categoria si sfideranno per diventare il Re di Tandalò e vincere il Trofeo Giuseppe Marroni. “Ringraziamo la nostra scuderia Porto Cervo Racing”, hanno concluso Gabriele Angius e Sergio Deiana, “e gli sponsor che ci sostengono: Marò Supermercati, Pastificio Arra I Sapori d'Ogliastra, Hyla, Intermedia concessionaria Olivetti e B.A.P. srl”. La Scuderia Porto Cervo Racing con i suoi portacolori è stata presente a quasi tutte le edizioni della Cronoscalata di Tandalò, ma quest'anno la vicinanza e la partecipazione del Team presieduto da Mauro Atzei sarà sicuramente maggiore per la gara dedicata all'amico Nicola Imperio, un pilastro per lo Sport, con la S maiuscola, e per la gara organizzata dalla DrivEvent Adventure e Tandalò Motorsport.

La co-pilota Maddalena Mureddu, portacolori della scuderia Porto Cervo Racing, torna in gara e lo fa con Rachele Somaschini alla Cronoscalata di Tandalò in programma dal 12 al 14 novembre su una vettura R5. La quinta edizione della gara è dedicata a una delle colonne portanti della corsa, Nicola Imperio, venuto a mancare lo scorso anno. “Parteciperemo alla gara per ricordare Nicola”, spiega la co-pilota Maddalena Mureddu, “questa è per me la gara del cuore, tornare in macchina al fianco di Rachele, la sorella che ho scelto, nella gara in ricordo di Nicola, è un mix di emozioni, contrastanti. Io e Rachele avremmo sempre voluto celebrare la nostra amicizia con una gara nella passione che ci accomuna e questa era l'occasione giusta per farlo. Vogliamo divertirci così come lui avrebbe voluto, ma è doloroso farlo nella sua memoria. Nicola è stato un amico e l'amicizia che ci ha legato è stata sincera e vera, lui l'ha dimostrato in ogni occasione, per questo oggi questo sentimento prosegue con la sua famiglia, sia da parte mia che da parte di Rachele”.