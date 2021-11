Sassari: al via il campionato sardo di Padel - La squadra più giovane quella dello Sporting Club di Porto Torres

Tre giocatori under 16 (Alessandro Concu, Andrea Oronti, Franco Ciafardini) con l’under 18, Nicola Oronti, sono le scommesse del circolo sportivo di Li Lioni, rigenerato e rammodernato dalla Asd – Dlf Porto Torres e che oltre a tre impianti riservati al Padel, conta sul calcio a 5 e su un campo destinato alla disciplina emergente tra quelle con le racchette, il Pickleball (il centro turritano è l’unico campo nell’Isola, riconosciuto dall’Italian Pickleball association, insieme con quello del Dlf di Cagliari). L’esordio della squadra del circolo di Li Lioni è previsto “in casa”, a Porto Torres, domenica 14 novembre alle 16.30, contro la “Padel Event A” di Olbia, mentre domenica 21, è in programma il primo impegno in trasferta, nei campi del prestigioso club di Monte Urpinu per la sfida contro il Tc Cagliari.





A seguire gli incontri con l’altra squadra del Capo di Sotto, la “Campadel” e con quella del circolo sassarese di “Via Milano 26”. La conclusione della fase a gironi del torneo che assegnerà il titolo sardo assoluto invernale a squadre è prevista il 19 dicembre mentre i match del tabellone finale (accedono solo la prima e la seconda classificata dei quattro gironi regionali) sono in programma il 16, il 23 e il 30 gennaio 2022.

La 1^ edizione dei Campionati Sardi Assoluti di Padel” si terrà venerdì 12 novembre alle ore 19:30 presso il Circolo Cupra Padel di via Milano 26 a Sassari. Evento al quale parteciperà lo Sporting club di Porto Torres, con un’età media di 16 anni e mezzo per atleta, schierando così la squadra più giovane della Sardegna tra le venti che, a partire da domenica 14 novembre, saranno impegnate nel campionato regionale Fit di Padel.