Sport Lieto evento alla Us Tempio: rinasce la scuola calcio

Dopo la ricostruzione del settore giovanile (con le formazioni juniores, allievi e giovanissimi, già impegnate nei rispettivi campionati da quest'anno parte una nuova avventura anche per le categorie micro , pulcini ed esordienti. Offrire l'opportunità di giocare e divertirsi ai tanti bambini della città e del territorio, vestendo la maglia del Tempio, era uno degli obiettivi della Società, per dare forza ed entusiasmo al presente e in prospettiva futura. Dopo anni di assenza tanti bambini, accompagnati da tutto lo staff, tra istruttori e dirigenti accompagnatori, e dalle famiglie che saranno impegnate a seguirli, potranno crescere con il sogno di arrivare un giorno a giocare in prima squadra, quella della loro città. Per le iscrizioni e le informazioni necessarie è possibile rivolgersi al numero 340 495 0879.