Bari: al Levante Circuit torna il Trofeo Inverno Moto - In pista dal 19 al 21 novembre

Tutte attività che si potranno svolgere, nella presente configurazione del circuito, fino a tutto il 2022, prima che tutto cambi per via dei lavori previsti dalla proprietà di ACI Vallelunga. Novità 2021 del Trofeo Inverno Moto sarà la prova unica e la gara doppia. Il programma del weekend prevede una giornata di prove libere cronometrate al venerdì, Qualifiche e prime gara 1 al sabato, domenica le restanti gare 1 e gare 2. Prevediamo 3 categorie in gara e 6 griglie totali. Categorie 600, Open, 300SS con suddivisione in Pro, Ama e Rookie al momento delle qualifiche, con l’efficace collaborazione di EMG Eventi. Trofeo, premi e materiale tecnico sono offerti dai partner commerciali per i vincitori. Possibile iscriversi all’evento fino a mercoledì 17 novembre 2021. Iscrizioni aperte sul portale Sigma FMI e modulistica sul sito web autodromo del levante nella sezione gare - moto. Per gli pneumatici sarà presente la distribuzione garantita da Moto X Racing.





Torna, dunque, un appuntamento che ha rappresentato un classico delle gare moto e che negli anni ha visto avvicendarsi nomi di alto spessore ed anche quest’anno sotto i riflettori ci saranno piloti protagonisti delle scene internazionali come Yari Montella campione europeo Moto2 nel 2020 e pilota del campionato mondiale Moto2 nel 2021; Luca Salvadori noto influnecer e pilota di riferimento nel National Trophy nel 2021; Luca Pedersoli, esperto pilota motociclistico dalla lunga e scintillante carriera, Flavio Gentile forte pilota locale 5° classificato nel Civ Sbk nel 2009 e vincitore dell'edizione 2007 del Trofeo Inverno; Domenico Colucci altro forte pilota locale 3° classificato nel Civ Stock 1000 nel 2009; Cosimo Di Viccaro detentore del record a Binetto realizzato nelle qualifiche del 2005 in 46”9. Dario Marchetti, responsabile Dre (Ducati Riding Experience) realizzerà uno show con gli organizzatori la domenica con la Ducati biposto grazie alla collaborazione della concessionaria ducati Red Passion di Bari.





Saranno invitati all’esclusivo momento, ospiti, partner, autorità ma anche giovani che si stanno avviando all'attività sportiva con le moto, per provare l'esperienza biposto. Sabato 20 novembre alle 16 gli organizzatori e Safe & Emotion presenteranno un elaborato, realizzato dai writers della Cattedra di Illustrazione Scientifica dell'Accademia belle arti di Bari, sul muro della curva intitolata a Marco Simoncelli per ricordare insieme il grande e mai dimenticato Campione a 10 anni dalla scomparsa di Marco. Sarà presente Kate Fretti in rappresentanza della Fondazione Marco Simoncelli. Previste iniziative FMI dedicate agli appassionati per arricchire l’intero week end. Tutte le info ed i moduli di iscrizione sono disponibili su e www.levantecircuit.com

Al Levante Circuit torna il Trofeo Inverno Moto. Il classico evento dedicato alle due ruote nei mesi invernali e pertanto, fuori stagione, si riappropria del tracciato e della data che lo hanno reso famoso in passato. Per l’impianto barese si tratta di un gradito ritorno a casa per le due ruote, assenti dall’autodromo gestito da Safe & Emotion da diverse stagioni. Adesso lo staff coordinato dal vulcanico Ivan Pezzolla, ha offerto piena collaborazione agli organizzatori del motoclub Ralph de Palma, che ha il supporto diretto del Core Puglia, Comitato Regionale FMI la Federazione Motociclistica Italiana. Coinvolti direttamente nell’evento anche il Presidente FMI Giovanni Copioli ed il rider del Moto GP Michele Pirro, che proprio da Binetto mosse i suoi primi passi in moto. La pista barese ha più volte ed in diverse occasioni ospitato le moto, grazie ai corsi ed agli eventi che si son susseguiti negli anni, il tracciato si rivela sempre più idoneo alle due ruote e la posizione geografica è ideale per i test invernali.